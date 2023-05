Im Mai gibt es im Zweiten Kino-Feeling: Zu den ausgewählten Spielfilmen zählt „Der Junge muss an die frische Luft“. Das ZDF zeigt die Verfilmung der gleichnamigen Autobiografie am 25. Mai 2023. Im Mittelpunkt steht Hape Kerkelings Reise von seiner Kindheit in den frühen 70ern zu seinem Erfolg als Komödiant.

Alle Infos rund um die Ausstrahlung, Handlung, Schauspieler und Drehorte findet ihr hier im Überblick.

„Der Junge muss an die frische Luft“ im ZDF: Sendetermine und Sendezeit

Der Film wird am Donnerstag, 25. Mai 2023, zur Primetime im ZDF ausgestrahlt. Wiederholt wird er im Anschluss nicht.

Der Sendetermin samt Sendezeit:

25.05.2023 um 20:15 Uhr im ZDF

Worum geht es in „Der Junge muss an die frische Luft“?

1971 zieht Hans-Peters Familie nach Recklinghausen. Nachdem sie lange bei den Eltern seines Vaters gelebt hatten, ziehen sie jetzt ins selbe Haus, in dem Margrets Eltern wohnen. Der Vater ist Schreiner und häufig länger fort, da er auf die Montage muss. Die Mutter kümmert sich währenddessen um Haushalt und Familie. Sie ist gesundheitlich angeschlagen und gerät immer weiter in die Depression. Doch einen Lichtblick hat sie immer an ihrer Seite: Hans-Peter beweist ein Talent dafür, Leute zu imitieren und will ins Fernsehen.

Opa Willi beschließt, mit ihm zu wandern, denn er fand: Der Junge muss an die frische Luft! Zurück zu Hause, schafft es Hans-Peter jedoch nicht mehr seine Mutter aufzuheitern und sie verstirbt an einer Überdosis ihrer Medikamente. Mit dem Tod seiner Mutter verliert der Junge einen Teil seiner Lebensfreude. Aber mit der Zeit gewinnt er seine Energie zurück und kommt bei den Eltern seines Vaters unter. Mit ihnen und seiner großen Verwandtschaft verbringt er eine trotz des Verlusts eine fröhliche Kindheit im Hause Kerkeling.

Er verliert dabei nicht seinen Traum aus den Augen: auf der großen Bühne stehen. Nach kleineren Auftritten in der Schule und anderen Versuchen schafft er es. Er tritt im TV auf, wo aus Hape Horst Schlämmer wird.

Die Familie Kerkeling feiert gerne gemeinsam. Draußen tanzt Hans-Peter (Julius Weckauf) mit Tante Anne-Marie (Eva Verena Müller).

© Foto: ZDF/ 2018 UFA Fiction GmbH / Warner Bros Entertainment GmbH

Die Besetzung von „Der Junge muss an die frische Luft“ im Überblick

Julius Weckauf übernimmt die Hauptrolle des jungen Hape Kerkeling, den wir auf seiner Reise durchs Leben begleiten. Mit dabei ist seine Familie, unter anderem sein Opa Willi von dem der titelgebende Satz kommt. Er wird gespielt von Joachim Król, den man aus „Blutholz“ kennt. Wer ist sonst noch im Cast des Dramas zu sehen?

Alle Schauspieler und ihre Rollen im Überblick:

Julius Weckauf – Hans-Peter

Luise Heyer – Margret

Sönke Möhring – Heinz

Hedi Kriegeskotte – Oma Änne

Joachim Król – Opa Willi

Ursula Werner – Oma Bertha

Rudolf Kowalski – Opa Hermann

Maren Kroymann – Frau Höltermann

Diana Amft – Frau Kolossa

Elena Uhlig – Tante Gertrud

Jan Lindner – Matthes

Birge Schade – Tante Lisbeth

Wo wurde „Der Junge muss an die frische Luft“ gedreht?

Der auf der gleichnamigen Autobiografie basierende Film wurde im Juli bis September 2017 in Berlin, Bayern und im Ruhrgebiet gedreht. Wo genau die Szenen in der deutschen Hauptstadt entstanden sind, war vorab nicht bekannt.