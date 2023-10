Der „DonnerstagsKrimi im Ersten“ entführt seine Zuschauer in dieser Woche in die grüne Landschaft Irlands. Am 12. Oktober 2023 läuft der Film „Der Irland-Krimi – Blackout“. Darin muss sich die Kriminalpsychologin Cathrin Blake ihren eigenen Traumata stellen, um der besten Freundin einer Schülerin zu helfen.

Worum es geht, welche Schauspieler im Cast sind und wo der Krimi gedreht wurde, erfahrt ihr hier im Artikel.

„Der Irland-Krimi – Blackout“: Sendetermine und Sendezeit

Die siebte Folge der beliebten ARD-Reihe wird am 12. Oktober 2023 zur Primetime erstmals ausgestrahlt. Wer sie verpasst, hat eine weitere Chance: Der Film wird in der Nacht zum Freitag wiederholt.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Donnerstag, 12.10.2023, um 20:15 Uhr

Freitag, 13.10.2023, um 00:30 Uhr

Gibt es „Blackout“ in der Mediathek?

Wer den Krimi am Donnerstagabend im Fernsehen verpasst, hat die Möglichkeit, ihn auch danach zu sehen. Er ist als Stream in der ARD-Mediathek verfügbar. Dort könnt ihr ihn jederzeit als Wiederholung ansehen.

Worum geht es in „Der Irland-Krimi – Blackout“?

Nach einer Schulparty wird die 16-jährige Schülerin Moira McKendry tot aufgefunden. Sie galt als begabt, beliebt und lebenslustig. Die Todesursache sind Kopfverletzungen, die auf ein Gewaltverbrechen hindeuten. Die einzige Person, die helfen könnte, ist Moiras beste Freundin, die introvertierte Hanna. Sie hat Moira zuletzt lebend gesehen. Doch Hanna kann sich nicht mehr erinnern. Eins ist sicher: Hanna und Moira, die sonst unzertrennlich waren, hatten sich zerstritten und die letzten Wochen vor der verhängnisvollen Party keinen Kontakt mehr. Um zu klären, was ihr und ihrer Freundin zugestoßen ist, nimmt sich die Kriminalpsychologin Cathrin Blake ihrer an. Langsam gewinnt sie Hannas Vertrauen und kommt einem Verbrechen auf die Spur, das lange vor der tragischen Nacht von Moiras Tod stattgefunden hat.

Amir (Jack Mett) hält es im Klassenzimmer nicht mehr aus.

© Foto: ARD Degeto/Good Friends Filmproduktions GmbH/Xiomara Bender

Die Besetzung von „Der Irland-Krimi – Blackout“

Désirée Nosbusch übernimmt auch in „Blackout“ wieder die Rolle der beliebten Kriminalpsychologin, gemeinsam mit Declan Conlon als Sean Kelly. Wer ist sonst noch als Darsteller im siebten Teil der Krimi-Reihe im Cast zu sehen?

Alle Schauspieler und ihre Rollen im Überblick:

Désirée Nosbusch – Cathrin Blake

Declan Conlon – Sean Kelly

Rafael Gareisen – Paul Blake

Róisín O'Donovan – Sarah Kelly

Tara Cush – Hanna Riley

Michael Patric – Alan O‘Grady

Connie Doona – Siobhan O‘Grady

Killian Filan – Fintan Daly

Elaine Purdue – Cynthia Riley

Malcolm Adams – Thomas McKendry

Lauryn Canny – Moira McKendry

Aline Almeida – Khara

Jack Mett – Amir

Tom Doonan – Sammy

Wann und wo wurde „Blackout“ gedreht?

Gedreht wurde der siebte Teil der „Irland-Krimi“-Reihe von Oktober bis Dezember 2022. Fans der Krimi-Reihe fragen sich natürlich, wo sich die wunderschönen Kulissen des Films befinden. Wie der Name es schon vermuten lässt, wurde tatsächlich in Irland gedreht. Als Drehorte dienten der Badeort Bray im County Wicklow, Wicklow selbst, aber auch Dublin.

„Der Irland-Krimi“: Alle Folgen im Überblick

Die Krimi-Reihe besteht aktuell aus insgesamt acht Folgen. „Blackout“ ist der siebte Teil der beliebten ARD-Reihe. Fans der „Irland-Krimi“-Filme können sich freuen, denn am 19. Oktober 2023 wird die achte Folge der Reihe erstmals ausgestrahlt.

Die Filme in ihrer Reihenfolge: