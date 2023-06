Auf ProSieben ertönen bald die Hochzeitsglocken – hoffentlich zumindest! Denn in der neuen Sendung „Der Heiratsmarkt“ geht es darum, die große Liebe zu finden. Doch das übliche Konzept von Datingshows wird hier auf den Kopf gestellt: Die Partnerwahl liegt komplett in den Händen der Eltern oder der engsten Familienmitglieder!

Wann startet die neue Show? Wann läuft „Der Heiratsmarkt“ im TV? Und welche Moderatorin begleitet die Singles und ihre Familien? Hier beantworten wir alle Fragen zur neuen ProSieben-Datingshow.

Wann startet „Der Heiratsmarkt“ auf ProSieben?

Noch steht nicht fest, wann „Der Heiratsmarkt“ auf ProSieben an den Start gehen wird. Bekannt ist nur, dass aktuell die Dreharbeiten laufen und eine Ausstrahlung für Herbst 2023 geplant ist.

Die Sendetermine von „Der Heiratsmarkt“ auf ProSieben im Überblick

Zum aktuellen Zeitpunkt stehen noch keine Sendetermine für „Der Heiratsmarkt“ fest. Es wurde lediglich eine Ausstrahlung ab Herbst 2023 angekündigt. Sobald ProSieben genauere Infos bekannt gibt, ergänzen wir diese hier.

Gibt es „Der Heiratsmarkt“ im Stream?

„Der Heiratsmarkt“ wird auch auf Joyn zu sehen sein. Ob die Folgen im Voraus online veröffentlicht werden oder im Nachhinein länger als Stream verfügbar bleiben, ist noch nicht bekannt.

Wie funktioniert die neue Datingshow?

In der ProSieben-Show wird das übliche Konzept von Datingshows auf den Kopf gestellt, denn hier entscheiden nicht die Singles selbst! Stattdessen übernehmen die Eltern das Ruder, denn sie wollen nur das Beste. Und sie wissen natürlich, wer der oder die Beste für ihr Kind ist! Auf dem „Heiratsmarkt“ im sommerlichen Kroatien preisen sie ihre Tochter oder ihren Sohn an und verschaffen sich selbst einen Überblick über das Angebot an Singles. Das Ziel: Endlich die richtige Person für das eigene Kind finden! Anschließend zieht die ganze Familie mit dem oder der Auserwählten samt Familie für einige Tage gemeinsam unter ein Dach. Dort hat das frisch zusammengeführte Paar Gelegenheit, sich unter der strengen Beobachtung der Angehörigen näher kennenzulernen und im besten Fall näherzukommen. Aber: Der nächste „Heiratsmarkt“ kommt schnell und da könnten die Familien schon wieder komplett neu gemischt werden. Beweisen die Familienmitglieder ein glückliches Händchen bei der Partnerwahl? Welche Überraschungen erwartet die Familien beim Zusammenleben? Und finden sie die Liebe des Lebens für ihren Nachwuchs?

Das ist die Moderatorin von „Der Heiratsmarkt“

Die Moderation von „Der Heiratsmarkt“ wird von Annemarie Carpendale übernommen. Schon seit fast 20 Jahren ist sie als Moderatorin für verschiedenste Formate tätig. Außerdem nahm sie bereits an Shows wie „The Masked Singer“ oder „Joko und Klaas gegen ProSieben“ teil und spielte in Filmen wie „Männerherzen“ mit. Privat ist sie schon seit 2007 mit Wayne Carpendale glücklich. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn. In Sachen Liebesglück ist sie demnach Expertin.

Wo wird „Der Heiratsmarkt“ gedreht?

Sommer, Sonne, Meer – das ist das Erfolgsrezept von fast allen Datingshows. Und dem steht auch „Der Heiratsmarkt“ in nichts nach. Die Show wird seit Mitte Juni im sommerlichen Urlaubsflair Kroatiens gedreht. Genauere Angaben über die Drehorte gibt es zwar nicht, jedoch dürften Bilder aus einem sonnigen Paradies garantiert sein.