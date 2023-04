Von 14.04.2023 an spielen der EHC Red Bull München und der ERC Ingolstadt in den DEL Playoffs 2023 um die deutsche Eishockey-Meisterschaft. Eine rein bayerische Finalserie hat es seit Einführung der Playoffs 1980/1981 noch nie gegeben. Die beiden Teams trafen in der Liga viermal aufeinander, alle Spiele konnte Red Bull München gewinnen. Aber wer holt sich den Titel?

Hier bekommt ihr alle Informationen zur Übertragung der Finalserie im TV und Stream und den Spielterminen.

EHC Red Bull München vs. ERC Ingolstadt – Läuft das Finale der DEL-Playoffs im Free-TV?

Eishockey-Fans fragen sich hinsichtlich Finalserie des EHC Red Bull München gegen den ERC Ingolstadt, ob es für die Finalserie der Playoffs 2023 eine Live-Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen gibt. Hier gibt es keine guten Nachrichten: Die Übertragungsrechte der DEL-Playoffs liegen in diesem Jahr exklusiv bei Magenta Sport . In der Finalserie zischen EHC Red Bull München und dem ERC Ingolstadt können die Fans nicht Free-TV mit dabei sein. Bei Magenta Sport ist für die Übertragung ein kostenpflichtiges Abo nötig.

Magenta Sport: Die DEL-Finals im TV und Stream

Spiel 1 : 14.04.2023, 19:30 Uhr, EHC Red Bull München - ERC Ingolstadt

: 14.04.2023, 19:30 Uhr, EHC Red Bull München - ERC Ingolstadt Spiel 2 : 16.04.2023, 14:15 Uhr, ERC Ingolstadt - EHC Red Bull München

: 16.04.2023, 14:15 Uhr, ERC Ingolstadt - EHC Red Bull München Spiel 3 : 18.04.2023, 19:30 Uhr, EHC Red Bull München - ERC Ingolstadt

: 18.04.2023, 19:30 Uhr, EHC Red Bull München - ERC Ingolstadt Spiel 4: 21.04.2023. 19:30 Uhr, ERC Ingolstadt - EHC Red Bull München

DEL Playoffs live: Kosten für Magenta Sport

Magenta Sport kann mit oder ohne bestehenden Telekom Vertrag gebucht werden. Die Kosten variieren hierbei. Telekom-Kunden haben die Wahl zwischen einem Jahresabo für 4,95 Euro monatlich oder einem flexiblen Monatsabo für 9,95 Euro pro Monat. Ohne Telekom-Vertrag kostet das Jahresabo 9,95 Euro pro Monat und das Monatsabo 16,95 Euro.

Das ist der Modus der DEL-Playoffs 2023

Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) ist im deutschen Eishockey die höchste Spielklasse. Die Saison 2022/23 stellt die 29. Spielzeit der PENNY DEL dar. 15 deutsche Mannschaften spielen seit September 2022 um die deutsche Meisterschaft. Nach der Hauptrunde, die am 05. März 2023 endete, zogen die Mannschaften der Plätze 1-6 in das Viertelfinale ein. Die Playoffs begannen am 08. März 2023 mit der ersten Playoffrunde, bei dem die Tabellenplatzierten 7-10 im "Best-of-3"-Modus um die zwei verbleibenden Plätze spielten. Alle folgenden Playoff-Runden werden im "Best-of-7"-Modus ausgespielt. Sollte es im Finale zu einem siebten Spiel kommen, wird der Meister spätestens am 27. April 2023 gekürt.