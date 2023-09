Beim Davis-Cup 2023 kämpft Deutschland am Samstag, den 16. September und am Sonntag, den 17. September um den Verbleibt in der Weltgruppe. Gegen Außenseiter Bosnien-Herzegowina muss das deutsche Team allerdings auf Topspieler Alexander Zverev verzichten. Der Hamburger hatte sich bei der klaren Niederlage im Viertelfinale der US Open am linken Oberschenkel verletzt. Auch für die deutsche Nummer zwei, Jan-Lennard Struff, kommt das Duell mit Bosnien-Herzegowina nach langer Verletzungspause noch zu früh.

Es steht viel auf dem Spiel: Nur bei einem Sieg darf die DTB-Auswahl im kommenden Jahr wieder an den Qualifiers für die Endrunde teilnehmen.

Wer spielt für Deutschland? Wo wird der Davis-Cup live übertragen? Alle Infos hier.

Davis Cup – Deutschland gegen Bosnien: Uhrzeit, Datum und Ort

Ausgetragen wird das Davis-Cup-Duell im Tennis Club in Mostar (Bosnien-Herzegowina). Gespielt wird am Samstag ab 12.00 Uhr, am Sonntag geht es um 10.30 Uhr los. Es stehen vier Einzelmatches und ein Doppelmatch an.

Alle Infos im Überblick:

Sportart : Tennis

: Tennis Wettbewerb : Davis Cup 2023 (ITF)

: Davis Cup 2023 (ITF) Runde : Relegation

: Relegation Datum : 16. und 17. September 2023

: 16. und 17. September 2023 Austragungsort : Tennis Club in Mostar, Bosnien-Herzegovina

: Tennis Club in Mostar, Bosnien-Herzegovina Belag : Asche

: Asche Modus: 4 Einzel, 1 Doppel

Davis Cup 2023: Wo läuft Deutschland - Bosnien live im TV und Stream?

Gute Nachrichten für alle Tennisfans: Das Match wird live im Free-TV übertragen. ServusTV Deutschland und ServusTV On zeigen den Auftritt der Mannschaft von Kapitän Michael Kohlmann live im frei empfangbaren Fernsehen und im kostenlosen Livestream. Am Samstag beginnt die Übertragung um 11:55 Uhr, am Sonntag hingegen um 10:25 Uhr.

Auch DAZN bietet einen Stream an, dafür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement (DAZN World) erforderlich.

Alle Infos zur Übertragung:

Free-TV : ServusTV Deutschland

: ServusTV Deutschland Pay-TV : -

: - Livestream: ServuTV On, DAZN

Ohne Zverev: Wer spielt für Deutschland?

Beim Davis-Cup-Duell zwischen Deutschland und Bosnien-Herzegowina werden vor allem Daniel Altmaier und Yannick Hanfmann im Fokus stehen. Die beiden Deutschen werden voraussichtlich in den Einzeln zum Einsatz kommen werden. Allerdings: Keinem von beiden gelang bisher ein Punktgewinn im Davis-Cup. Auf Sand sorgten sie aber in dieser Saison für Aufsehen. Für Zverev wurde kurzfristig Maximilian Marterer nachnominiert, für das Doppel steht das bewährte Duo Kevin Krawietz/Tim Pütz zur Verfügung.