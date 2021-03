„Das Traumschiff: Malediven“ läuft am 04.04.2021 im ZDF.

Die Besetzung um Florian Silbereisen, Collien Ulmen-Fernandes und Victoria Swarovski im Überblick.

Die Sendetermine der neuen Folge und Infos zur ZDF Mediathek.

An Ostern können sich Fans auf eine neue Folge Fernweh freuen: „Das Traumschiff“ läuft am Ostersonntag im ZDF. Dieses Mal geht es für Kapitän Max Parger und seine Crew auf die Malediven.

„Das Traumschiff“: Sendetermine und Sendezeit im ZDF

Die neue Folge der beliebten TV-Reihe läuft am Ostersonntag zur Primetime im ZDF.

Alle bisher bekannten Sendetermine im Überblick:

Sonntag, 04.04.2021, 20:15 Uhr: „Das Traumschiff: Malediven“

„Das Traumschiff“ in der ZDF Mediathek

„Das Traumschiff: Malediven“ ist ab dem 03.04.2021 um 10 Uhr Die Ostern-Ausgabeist ab demum 10 Uhr in der ZDF Mediathek verfügbar

Online könnt ihr euch auch die Wiederholung vergangener Folgen ansehen.

„Das Traumschiff: Malediven“: Die Handlung am 04.04.2021

Das „Traumschiff“ begibt sich auf die Malediven, dem ringförmigen Inselparadies Thaa-Atoll. Kapitän Parger und seine Crew suchen in der neuen Folge nach Schätzen und vermissten Passagieren.

Frank Baum, der schon länger an Bord reist, genießt sein Singledasein. Doch dann begegnet er Birgit Röhl, die ihre Freundin Hanna Liebold besucht... Frank bekommt ebenfalls unerwarteten Besuch von seinem Bruder Thomas. Der findet ebenfalls Gefallen an Birgit. Erst nutzt Frank Birgit als Lockmittel, um seinen Bruder wieder loszuwerden. Doch dann kommen ihm seine eigenen Gefühle in die Quere...

Nele Berghaus feierte große Erfolge als Fotografin, bis sie durch einen Unfall erblindete. Nele braucht seitdem Unterstützung im Alltag und wird daher an Bord von Kornelius Busch begleitet. Kornelius verliebt sich in Mia, die als Tanzlehrerin arbeitet. Mit der Hilfe von Nele kann er Mia von sich überzeugen. Doch dann denkt Nele über ihr eigenes Liebesleben nach und einen schweren Schritt, den sie wegen ihrer Blindheit machte.

Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado erhält Besuch von ihrem Neffen Timo, der leidenschaftlich Fußball spielt. An Bord begegnet Timo dem ehemaligen Fußballprofi Lars Meyer und die beiden freunden sich sogar an. Doch dann stellt sich heraus, dass Jessica an einer Operation beteiligt war, nach der die Karriere des Fußballprofis unerwartet endete...

„Das Traumschiff“ Besetzung: Die Darsteller an Ostern

Wenn sich die MS Amadea an Ostern auf den Weg auf die Malediven macht, sind wieder einige bekannte Gesichter mit dabei. Aber auch neue Schauspieler sind mit an Bord.

Die Besetzung der Malediven-Folge im Überblick:

Kapitän Max Parger – Florian Silbereisen

Hanna Liebhold – Barbara Wussow

Staff-Kapitän Martin Grimm – Daniel Morgenroth

Jessica Delgado – Collien Ulmen-Fernandes

Birgit Röhl – Saskia Vester

Frank Baum – Christoph M. Ohrt

Thomas Baum – Heinrich Schafmeister

Nele Berghaus – Lisa Karlström

Kornelius Busch – Ferdi Özten

Mia Wagner – Victoria Swarovski

Lars Meyer – Marlon Boess

Timo Brandt – Otis Whigham