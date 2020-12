„Das Traumschiff: Kapstadt“ läuft am 26.12.2020 im ZDF.

Die Besetzung um Florian Silbereisen, Joko Winterscheidt und Motsi Mabuse im Überblick.

Die Sendetermine der neuen Folgen und Infos zur ZDF Mediathek.

Weihnachten rückt näher und damit auch eine neue Folge Fernweh: „Das Traumschiff“ kommt am zweiten Weihnachtsfeiertag im ZDF. Dieses Mal geht es für Kapitän Max Parger und seine Crew nach Kapstadt. Für Dr. Sander wird es die letzte Reise auf der MS Amadea sein: Der Schiffsarzt wird in dieser Folge das Traumschiff verlassen.

„Das Traumschiff“: Sendetermine und Sendezeit im ZDF

Die neue Folge der beliebten TV-Reihe läuft am zweiten Weihnachtsfeiertag zur Primetime im ZDF. Im Anschluss daran folgen eine neue Ausgabe von „Kreuzfahrt ins Glück“ sowie ein Spezial. Zudem gibt es an Neujahr weitere Folgen.

Alle Sendetermine im Überblick:

Samstag, 26.12.2020, 20:15 Uhr: „Das Traumschiff: Kapstadt“

Samstag, 26.12.2020, 21:45 Uhr: „Kreuzfahrt ins Glück: Hochzeitsreise an die Ostsee“

Samstag, 26.12.2020, 23:20 Uhr: „Das Traumschiff – Spezial“

Freitag, 01.01.2021, 20:15 Uhr: „Das Traumschiff: Seychellen“

Freitag, 01.01.2021, 21:45 Uhr: „Kreuzfahrt ins Glück: Hochzeitsreise nach Tirol“

„Das Traumschiff“ in der ZDF Mediathek

„Das Traumschiff: Kapstadt“ ist ab dem 25.12.2020 um 10 Uhr Die Weihnachtsausgabeist ab dem 25.12.2020 um 10 Uhr in der ZDF Mediathek verfügbar

Online könnt ihr euch auch die Wiederholung vergangener Folgen ansehen.

„Das Traumschiff: Kapstadt“: Die Handlung am 26.12.2020

Das „Traumschiff“ begibt sich in eine der größten Städte Südafrikas. Diese Reise ist für Kapitän Parger und seine Crew sehr emotional, denn sie müssen sich von langjährigen Mitarbeitern verabschieden, die sich für ein neues Leben an Land entschieden haben. Schiffsarzt Doktor Sander verlässt das Traumschiff für seine große Liebe und hat bereits bei seiner letzten Reise die junge Ärztin Julia Brand als Ersatz gefunden. Dennoch hat der Arzt seine Bedenken, ob er sich tatsächlich ein Leben an Land vorstellen kann...

Auch Sommelière Vanessa Kranz verlässt das Schiff der Liebe wegen. Doch mit ihrer Ankunft in Kapstadt scheint Vanessas Traum zu zerplatzen und sie steht vor dem Nichts. Unerwartet erhält sie Unterstützung von einer reichen Passagierin: Linda aus Denver.

Annika Keller und Dennis Berger sollen an einem Experiment teilnehmen: Sie wurden aus 9.000 Singles ausgewählt, um an Bord ein Date zu haben. Wenn das Experiment gelingt und die beiden sich ineinander verlieben, erhalten sie 50.000 Euro. Blöd nur, dass die beiden sich nicht ausstehen können...

Währenddessen möchte Schwester Magdalena gemeinsam mit Dr. Julia Brand und der Unterstützung von Kapitän Parger Kinder mit einer Impfung vor einem Virus schützen. Doch die Kiste mit dem Impfstoff geht verloren.

Lea Bremer ist mit ihrem Vater Thomas die Schiffsreise angetreten. Lea wurde als Säugling von ihm und seiner Frau adoptiert. Nun möchte sie sich in Kapstadt auf die Suche machen, um ihre leibliche Mutter zu finden. Sie hofft dabei auf die Hilfe von Schwester Magdalena. In Kapstadtd trifft Lea dann auf Malaika Balewa. Sie scheint etwas über Leas Mutter zu wissen, deshalb folgt Lea der fremden Frau und lässt ihren Vater allein zurück...

„Das Traumschiff“ Besetzung: Die Schauspieler in Kapstadt

Wenn sich die MS Amadea auf den Weg nach Kapstadt macht, sind wieder einige bekannte Gesichter mit dabei. Aber auch neue Schauspieler sind mit an Bord.

Die Besetzung der Kapstadt-Folge im Überblick:

Kapitän Max Parger – Florian Silbereisen

Hanna Liebhold – Barbara Wussow

Dr. Sander – Nick Wilder

Staff-Kapitän Martin Grimm – Daniel Morgenroth

Dr. Julia Brand – Sina Tkotsch

Schwester Magdalena – Marianne Sägebrecht

Vanessa Kranz – Julia Stinshoff

Annika Keller – Sarah Elena Timpe

Kathrin Salzmann – Christine Mayn

Lea Bremer – Melodie Wakivuamina

Thomas Bremer – Dietrich Hollinderbäumer

Tobias Gronau – Kai Schumann

Dennis Berger – Benjamin Trinks

Malaika Balewa – Motsi Mabuse

Moritz Parger – Joko Winterscheidt

Linda aus Denver – Linda Evans

Linda Evans als Gast-Star beim „Traumschiff“

Die Fans der früheren Erfolgsserie „Der Denver-Clan“ dürfen sich freuen, denn der ehemalige Serienstar Linda Evans (77) wird in der neuen Ausgabe von „Das Traumschiff“ zu sehen sein.

Auf Instagram schreibt sie zu einem Foto, das sie bei den Dreharbeiten zeigt: „Ich habe mich einfach in die Besatzung und Crew von ‚Das Traumschiff’ verliebt - was für ein Traumschiff!“ Sie sei aber noch nie an einem Set gewesen, an dem alle in einer fremden Sprache gesprochen hätten. Für Evans war es ein schauspielerisches Abenteuer. Über ihre deutschen Kollegen schreibt sie auf Instagram: „Sie waren außergewöhnlich, wunderbar und freundlich, und es ist mir eine Ehre, in der 40. Staffel dabei zu sein.“

Linda Evans wurde bekannt durch ihre Rolle als Krystle Carrington, die Ehefrau von Öl-Magnat Blake Carrington, in der Erfolgsserie „Der Denver-Clan“.

Das sagt Florian Silbereisen über den Gast-Star aus Hollywood

Florian Silbereisen, der als Kapitän Max Parger die MS Deutschland am zweiten Weihnachtsfeiertag nach Kapstadt steuert, ist begeistert vom Gast-Star aus Hollywood: „Ich freue mich wirklich sehr, dass diesmal so viele nationale und internationale Stars mit dabei sind. Und dass ‚Denver Clan’-Weltstar Linda Evans mit an Bord kommt, ist einfach ein Traum!“, erzählte er in einem Interview mit ZDF.

Linda Evans ist als Gast-Star bei „Das Traumschiff: Kapstadt“ dabei.

© Foto: ZDF/Dirk Bartling

„Das Traumschiff“: Alle Kapitäne der ZDF-Reihe

Die beliebte ZDF-Reihe lief 1981 erstmals im Fernsehen. Seither hatten insgesamt fünf Kapitäne das Steuer in der Hand:

Kapitän Jens Braske – Günter König (1981-1982)

Kapitän Heinz Hansen – Heinz Weiss (1983-1998)

Kapitän Jakob Paulsen – Siegfried Rauch (1999 bis 2013)

Kapitän Victor Burger – Sascha Hehn (2014-2019)