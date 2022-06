Fans der Reihe „Das Traumschiff“ dürfen sich freuen, denn am Sonntag, 12.06.2022, nimmt das berühmte Schiff Kurs auf Hawaii. Das ZDF zeigt die Wiederholung des Films aus dem Jahr 2018. Auf die Zuschauer wartet eine problematische Liebesbeziehung, ein Erpressungsversuch und ein Paar, das von seiner Vergangenheit eingeholt wird.

Wann läuft „Das Traumschiff: Hawaii“ im TV?

im TV? Gibt es die neue Folge in der Mediathek ?

? Um was geht es genau?

Welche Schauspieler sind im Cast?

Alle Infos rund um Ausstrahlung, Handlung und Besetzung zur Wiederholungs-Folge von „Das Traumschiff“ findet ihr hier im Überblick.

Wann läuft „Das Traumschiff: Hawaii“ im ZDF?

Mehrmals im Jahr zeigt das ZDF eine Folge der beliebten „Traumschiff“-Reihe. Als nächstes nimmt das Schiff Kurs in Richtung „Hawaii“ auf. Die Folge lief bereits vor einigen Jahren im TV und wird somit am Sonntag, 12. Juni 2022 zum zweiten Mal gezeigt.

Sendetermin samt Sendezeit im Überblick:

Sonntag, 12. Juni 2022 um 20:15 Uhr

„Das Traumschiff: Hawaii“ in der ZDF-Mediathek

An diesem Sonntag ist Herzkino Programm: Wer jedoch nicht so lange warten kann, hat Glück, denn es gilt online first. Bereits seit dem 04.06.2022 ist die neue Folge in der ZDF-Mediathek verfügbar.

„Das Traumschiff: Hawaii“: Handlung am 12.06.2022

Im Team des Traumschiffes kippt die Stimmung: Chief Purser Holger und Souschef Thomas geraten mächtig ins Schwitzen, als Controllerin Katja Kranz auf dem Schiff nach dem Rechten schaut. Holger hatte Thomas 10.000 Euro aus der Schiffskasse vorgestreckt, damit dieser die teure Augen-OP seiner Tochter zahlen kann. Nun droht die Leihgabe durch Katja aufzufliegen. Damit sich die beiden Männer retten, täuschen sie eine Erpressung vor und drohen, dass Schiffs-Essen zu vergiften – sollte der Kapitän nicht umgehend 10.000 Euro zahlen. Kapitän Burger geht auf die Forderung ein, wird jedoch misstrauisch und schmiedet gemeinsam mit seinen engsten Vertrauten, Hanna Liebhold und Doktor Sander, einen ausgeklügelten Plan.

Jon und Vera sind seit einigen Monaten ineinander verliebt. Um es ihren Kindern schonend beizubringen, gehen beide getrennt auf das Kreuzfahrtschiff – Vera mit ihrem Sohn Moritz und Jon mit seiner Tochter Lotte. An Bord wollen sie ihre Liebe „outen“. Jedoch tut sich Jon schwer, denn erst vor drei Jahren musste seine Tochter den schmerzlichen Verlust ihrer verstorbenen Mutter ertragen. Aus diesem Grund will auch Vera Moritz noch nichts von ihrer neuen Liebe berichten. Erst an Land nutzen Vera und Jon die Zeit, sich den Kindern zu nähern. Doch jegliche Annäherungsversuche drohen fehlzuschlagen. Erst als Jon Moritz zu einer rasanten Fahrt auf einem Quad einlädt, scheint sich das Blatt zu wenden, doch ein schrecklicher Unfall stellt endgültig alles in Frage.

Jon versucht auf der Insel Moritz‘ Sympathie zu gewinnen.

© Foto: ZDF/Dirk Bartling

Ganz unproblematisch scheint sich der Flirt zwischen dem ehemaligen Juwelendieb Frank und der Versicherungsdetektivin Mila zu entwickeln. Diese wurde von der reichen Witwe Susanna angeheuert, damit ihr nicht wieder der Schmuck gestohlen wird. Doch auf dem Festland macht sich Susanna angeblich ohne Klunker am Hals auf dem Weg. Doch dann kreuzen sich die Wege des verliebten Paares mit Susanna und auch mit Franks Vergangenheit...

Mila und Frank genießen ihre gemeinsame Zeit auf dem Festland und treffen voller Schrecken auf Susanna.

© Foto: ZDF/Dirk Bartling

„Das Traumschiff: Hawaii“: Darsteller der Wiederholungs-Folge

Seit 2019 ist Florian Silbereisen in der Hauptrolle des Kapitäns Parger zu sehen. Da „Das Traumschiff: Hawaii“ jedoch im Jahr 2018 ausgestrahlt wurde, spielt die Hauptfigur noch sein Vorgänger Sascha Hehn alias Kapitän Victor Burger. Wer außerdem unter den Darstellern ist, seht ihr hier im Überblick:

Rolle – Schauspieler

Kapitän Victor Burger – Sascha Hehn

Hanna Liebhold – Barbara Wussow

Dr. Sander – Nick Wilder

Susanna – Gila von Weitershausen

Frank – Christoph M. Ohrt

Mila – Dana Golombek

Vera – Silvia Maleen

Jon – Stephan Luca

Katja – Hedi Honert

Thomas – Max Woelky

Holger – Daniel Wiemer

Lotte – Nina Kaiser

Moritz – Nico Ramon Kleemann

„Das Traumschiff“: Alle Kapitäne der ZDF-Reihe

Die beliebte ZDF-Reihe lief 1981 erstmals im Fernsehen. Seither hatten insgesamt fünf Kapitäne das Steuer in der Hand.