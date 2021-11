Vor mystischer Naturkulisse will ein Journalistenduo auf eigene Faust einen bisher ungelösten Mordfall aufklären: Zu sehen ist das am Samstagabend, 06.11.2021 im ARD-Krimi „Das Lied des toten Mädchens“. Der Film nach einem Roman von Linus Geschke verspricht Spannung und ist bereits vorab in der Mediathek zu sehen.

Doch worum geht es in dem Film im Ersten genau? Und welche Schauspieler sind darin zu sehen? Alle Infos rund um Sendetermin, Mediathek, Besetzung und Co. findet ihr hier im Überblick.

„Das Lied des toten Mädchens“: Handlung

Aus dem Schlaflied „Hush Little Baby“ wird eine unheimliche Todesmelodie: Ein investigatives Journalistenduo, das auf eigene Faust einen ungelösten Mordfall aufrollt, bringt sich, je näher es der Wahrheit kommt, immer mehr in Gefahr...

Sauerland, im Herbst 1995: Auf dem Wilzenberg findet ein Spaziergänger die Leiche der Abiturientin Sonja Risse (Johanna Hens). Dass der Mörder eine Spieluhr mit dem Schlaflied „Hush Little Baby“ am Tatort hinterlässt, führt jedoch nicht zur Aufklärung. In Köln macht 25 Jahre später die investigative Journalistin Stefanie „Mütze“ Schneider (Lara Mandoki) eine überraschende Entdeckung: In einem stillgelegten Parkhaus filmt sie eine entkleidete Männerleiche – neben der eine Spieluhr läuft. Als ihr Kollege Jan Römer (Torben Liebrecht), der 1995 als Nachwuchsjournalist über den spektakulären Fall Sonja berichtet hat, die Melodie von damals erkennt, glaubt er sofort an einen Zusammenhang.

Mit seiner ehrgeizigen Kollegin fährt er nach Wilzenberg, um Sonjas Mutter Maria (Kerstin Römer), ihren früheren Lehrer Waldheim (Hans-Uwe Bauer) und ihre besten Freundinnen (Franziska Arndt, Nadja Becker) zu befragen. Je mehr die Journalisten zusammentragen, umso deutlicher werden Widersprüche und Lücken, die den Ermittlern damals hätten auffallen müssen.

Unterdessen sind weitere Personen im Sauerland eingetroffen: Der Verfassungsschutzbeamte Münch (Peter Davor) sucht dort nach Thomas Sonnefeld (Dirk Borchardt), der nach 25 Jahren im Ausland zurückgekehrt ist. Die beiden Männer verbindet ein gefährliches Geheimnis, dem die Reporter auf die Spur kommen.

Jan (Torben Liebrecht) und „Mütze“ (Lara Mandoki) suchen nach einer geheimnisvollen Waldhütte.

© Foto: ARD Degeto/Frank Dicks

„Das Lied des toten Mädchens“: Darsteller

Wer sind die Schauspieler in „Das Lied des toten Mädchens“? Wir haben euch die Darsteller im Cast aufgelistet.

Jan Römer – Torben Liebrecht

Stefanie „Mütze“ Schneider – Lara Mandoki

Arslan Aksoy – Kais Setti

Lupe Michael Specht

Thomas Sonnefeld – Dirk Borchardt

Edmund Münch – Peter Davor

Rebecca Wahlert – Nadja Becker

Anne Lehmann – Franziska Arndt

Sebastian Waldheim – Hans-Uwe Bauer

Wirt Schulte – Fritz Roth

Sonja Risse (1995) – Johanna Hens

Anne Lehmann (1995) – Mia Kovac

Rebecca Kaiser (1995) – Vivien Sczesny

„Das Lied des toten Mädchens“: Sendetermine und Mediathek

Hier findet ihr den Sendetermin der Erstausstrahlung sowie die Wiederholung im Ersten auf einen Blick.

Samstag, 06.11.2021, um 20:15 Uhr im Ersten

Sonntag, 07.11.2021, um 01.45 Uhr im Ersten

Der Film „Das Lied des toten Mädchens“ ist online first schon ab dem 05.11.2021 in der ARD Mediathek zu sehen. Nach der Ausstrahlung steht er dort drei Monate lang als kostenloser Stream zur Verfügung.

„Das Lied des toten Mädchens“: Drehorte

Dichte, nebelverhangene Wälder des sagenumwobenen Wilzenberg bilden eine mystische Naturkulisse im Film „Das Lied des toten Mädchens“. Doch wo wurde der Krimi gedreht?

Die Dreharbeiten fanden 2019 unter anderem im Sauerland statt, aber auch an folgenden Drehorten: