Am 28. November 2022 wird der Spielfilm „Das Licht in einem dunklen Haus“ im ZDF gezeigt. Der Film nach dem gleichnamigen Roman von Jan Costin Wagner handelt von dem Hauptkommissar Johannes Fischer, der den ungewöhnlichen Mord an einer Komapatientin aufklären will.

Gibt es den Film in der ZDF-Mediathek ?

? Worum geht es?

geht es? Wer spielt mit?

Alle Infos zu „Das Licht in einem dunklen Haus“ findet ihr in diesem Artikel.

„Das Licht in einem dunklen Haus“: Sendetermin und Sendezeit

Der Film ist der vierte Teil einer Drama-Reihe. Die Erstausstrahlung erfolgt am 28. November 2022 im ZDF. Dort wird das 90-minütige Drama zur Primetime um 20:15 Uhr ausgestrahlt. An diesem Montag wird der Film im Anschluss nicht direkt wiederholt.

„Das Licht in einem dunklen Haus“: ZDF-Mediathek

Wer den Film im Fernsehen verpasst hat, ihn noch einmal sehen oder schon vor der Ausstrahlung einen ersten Einblick erlangen möchte, kann dies in der ZDF-Mediathek tun. Dort ist der Film bereits ab Samstag, dem 19. November 2022, um 10 Uhr verfügbar. Ein Jahr lang können sich Interessierte den Film als Stream ansehen.

„Das Licht in einem dunklen Haus“: Handlung am 28.11.2022

Der Mord an einer Komapatientin bringt Rätsel auf. Ihre Identität kann nicht ermittelt werden. Außerdem hat der Täter seine Tränen auf dem Bett des Opfers hinterlassen. Johannes Fischer, Jan Kettler und deren Chefin Konstanze Sartorius ermitteln. Während die drei Hinweise suchen, werden weitere Leichen gefunden – drei Männer in ihren Vierzigern. Zeugen haben gesehen, dass sich diese zuvor mit einem unbekannten Mann getroffen haben. Durch ein Foto aus dem Jahr 1995 schließt die Polizei darauf, dass alle Fälle zusammenhängen. Damals war Olivia Rentlow noch 24 und Klavierlehrerin, als sie schlimm erkrankte. Tobis Menne und Christina Falter erfreuten sich an ihrem Unterricht. Plötzlich verschwand Olivia. Geheimnisse des Sommers 1995 kommen ans Licht. Die Ermittler fragen sich allmählich, wer die wirklichen Opfer sind.

Durch ein Bild vom Sommer 1995 kommen die Ermittler auf die Spur des Mörders.

© Foto: ZDF / Marion von der Mehden

„Das Licht in einem dunklen Haus“: Besetzung am 28.11.2022

Henry Hübchen übernimmt die Hauptrolle als Johannes Fischer. Wer die weiteren Darsteller im Cast sind, erfahrt ihr hier:

Rolle – Schauspieler

Johannes Fischer – Henry Hübchen

Konstanze Satorius – Victoria Trauttmansdorff

Marie Beck – Corinna Kirchhoff

Jan Kettler – Lucas Reiber

Olivia Rentlow (1995) – Paula Kroh

Christine Falter – Katharia Heyer

Tobias Menne – Constantin von Jascheroff

Linus Lemberg – Tilman Strauß

Rico Neubarth –Sebastian Zimmler

Tobias Menne (1995) – Louis Guillaume

Linus Lemberg (1995) – Mika Tritto

Josef Happel – Veit Stübner

Wiebke Happel – Hedi Kriegeskotte

Kilian Falter – Harald Hauber

Markus Happel – Thorsten Hamer

Lasse Albrecht – Paul Schröder

und viele mehr

„Das Licht in einem dunklen Haus“: Drehort

Die Drehorte eines Films sind für viele Zuschauer von großem Interesse. Die Crew und Besetzung von „Das Licht in einem dunklen Haus“ waren vom 28. Juni 2021 bis zum 29. Juli 2021 mit den Dreharbeiten beschäftigt. Diese fanden in Hamburg und Umgebung statt.

„Das Licht in einem dunklen Haus“: Das Buch zum Film

Das Drama wurde von Jan Costin Wagners Roman „Das Licht in einem dunklen Haus“ inspiriert. Dies ist ein „Kimmo-Joentaa“-Roman und Band 4. Hier geht es ebenfalls um den Mord an einer todgeweihten Frau. Kimmo Joentaas, der Hauptcharakter und Ermittler, hat aber andere Sorgen. Seine Geliebte Larissa ist verschwunden. Der Roman wurde am 25. Juli 2011 veröffentlicht.