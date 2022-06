„Das Ende der Geduld“ läuft im Juni im Ersten. Das TV-Drama basiert auf dem gleichnamigen Buch der Berliner Jugendrichterin Kirsten Heisig, die ihrem Leben im Juni 2010 selbst ein Ende setzte. Zuvor machte sie sich einen Namen als engagierte Juristin, die schnellere und leichte Jugendstrafen durchsetzen wollte. Im Zentrum der Geschichte steht die Jugendrichterin Corinna Kleist im Kampf um einen Fall, der ihr nahe geht.

Wann läuft „Das Ende der Geduld“ im TV ?

? Ist der Film in der Mediathek verfügbar?

verfügbar? Worum geht es genau?

Wer sind die Darsteller im Cast?

Sendetermine, Sendezeit, Stream, Handlung, Besetzung und Co. – alles Wichtige zum Film findet ihr hier in der Übersicht.

„Das Ende der Geduld“: ARD-Sendetermine

Bei „Das Ende der Geduld“ dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf knapp 90 Minuten Drama freuen. Der Film aus dem Jahr 2014 läuft am Mittwoch, 15.06.2022, zur Primetime im Ersten. Im Anschluss wird er noch einmal im TV wiederholt.

Die Sendetermine samt Sendezeit auf einen Blick:

Mittwoch, 15.06.2022, um 20:15 Uhr

Donnerstag, 16.06.2022, um 00:25 Uhr

„Das Ende der Geduld“: ARD-Mediathek

Keine Zeit den Film im linearen TV zu schauen? Keine Sorge. „Das Ende der Geduld“ ist nach der TV-Ausstrahlung am 15.06.2022 für sieben Tage in der ARD-Mediathek online abrufbar.

„Das Ende der Geduld“: Handlung am 15.06.2022

Im Mittelpunkt der fiktiven Geschichte steht die Jugendrichterin Corinna Kleist. Sie behandelt einen Fall, der ihr sehr nahe geht. Sie legt sich mit dem libanesischen Clan-Boss Nazir an. Der 21-Jährige herrscht über die Drogengeschäfte in der Berliner Hasenheide. Nazirs Bruder Rafiq war für ihn als Drogenkurier unterwegs. Doch Corinna Kleist versucht für ihn die Verantwortung zu übernehmen. Der 14-jährige Junge wird ihre Mission. Corinna möchte ihm eine Chance geben, das heißt, sie muss ihm einen Denkzettel verpassen. Doch es kommt anders als gedacht und es entwickelt sich neues Unrecht. Die Jugendrichterin tritt eine Lawine unbekannten Ausmaßes an Gewalt los. Eine junge Liebe wird zerstört und ihre Vision wird bedroht.

„Das Ende der Geduld“: Darsteller am 15.06.2022

Schauspielerin Martina Gedeck spielt in ihrer Hauptrolle Jugendrichterin Corinna Kleist. Wer die anderen Darsteller am 15.06.2022 sind, erfahrt ihr hier

Rolle – Darsteller