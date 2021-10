In Leicester findet aktuell der prestigeträchtige Darts World Grand Prix 2021 statt. Am heutigen Freitag, den 08.10.2021, geht das Turnier mit dem Halbfinale weiter.

Im bisherigen Verlauf entpuppte sich der Wettkampf als „Friedhof der Stars“: Mit Michael van Gerwen, Peter Wright, Dimitri Van den Bergh und Gary Anderson sind fünf der Top-8 gleich in Runde 1 ausgeschieden. In Runde zwei mussten sich dann mit José de Sousa und James Wade weitere Favoriten verabschieden. Auch Dave Chisnall, der Ranglistenachte der Order of Merit schied im Viertelfinale aus. Mit Gerwyn Price ist somit nur noch ein Favorit mit von der Partie. Ob der Vorjahressieger seinen Titel verteidigen kann oder er von einem Außenseiter ihn entthront, können Darts-Fans live im Internet verfolgen.

Wo wird der Darts World Grand Prix live im TV und Stream übertragen?

übertragen? Gibt es eine kostenlose Übertragung im Internet und Free-TV ?

? Alle Infos zur Übertragung des Darts World Grand Prix 2021 bekommt ihr hier.

Darts World Grand Prix 2021 – Datum und Termine: Wann findet das Turnier statt?

Der BoyleSports World Grand Prix 2021 ist ein Major-Dartturnier und findet vom 3. bis zum 9. Oktober statt. Austragungsort des von der Professional Darts Corporation (PDC) organisierten Events ist zum ersten Mal die Morningside Arena in Leicester. Somit wird das Turnier zum zweiten Mal nicht im traditionellen Citywest Hotel in Dublin, ausgetragen. Das Halbfinale findet am 8. Oktober statt. Das Finale steigt dann am letzten Turniertag, dem 9. Oktober.

Übertragung: Wer zeigt den Darts World Grand Prix 2021 live im TV und Stream?

Alle Darts-Fans, die die umständliche Reise nach England zum Darts Grand Prix nicht auf sich nehmen möchten, das Turnier aber dennoch verfolgen wollen, können dies im Internet tun. Eine Übertragung der Partien gibt es auf der Streamingplattform DAZN. Im frei empfangbaren Fernsehen wird das Darts-Turnier leider nicht übertragen. Auch eine kostenlose Übertragung im Live-Stream gibt es nicht. Sport1 bietet jedoch einen Live-Ticker mit allen wichtigen Highlights an.

Darts Grand Prix heute live auf DAZN: Wann wird das Halbfinale übertragen?

Im heutigen Halbfinale am Freitag, den 08.10.2021, finden zwei Partien statt. Im Modus „Best of 7 Sets“ trifft Jonny Clayton auf Danny Noppert. Vorjahressieger Gerwyn Price bekommt es mit Stephen Bunting zu tun. Die Duelle werden ab 20 Uhr live auf DAZN übertragen.