Traditionell ist das Ende des Jahres absolute Darts-Zeit. Am heutigen Mittwoch, den 15.12.2021, startet die Darts-WM im Alexandra Palace in London. Insgesamt gehen bei dem von der Professional Darts Corporation (PDC) organisierten Turnier 96 Spieler, darunter vier deutsche Teilnehmer, an den Start.

TV-Übertragung, Spielplan, Start und Favoriten – wir haben für euch alle Infos rund um die Darts WM 2022 im Überblick.

Darts WM 2022: Start, Beginn und Finale

Die Darts WM 2022 startet am Mittwoch, 15. Dezember 2021 und endet am Sonntag, 3. Januar 202 mit dem großen Finale.

Seit 2007 wird das Turnier nun schon im Alexandra Palace im Norden Londons, besser bekannt als „Ally Pally“ ausgetragen. Zuvor fanden die PDC World Darts Championships in der Circus Tavern in Purfleet statt.

PDC Darts WM 2022: Spielplan und Termine

Die Weltmeisterschaft findet vom 15.12.2021 bis zum 03.01.2022 statt. Eine Mittags-Session beginnt um 13:00 Uhr und eine Abend-Session um 19:00 Uhr. Spielfrei sind wie in den vergangenen Jahren Heiligabend, der erste und zweite Weihnachtstag sowie Silvester:

Die Termine der Darts WM 2021 im Überlick:

Runde 1 + Runde 2: Mittwoch, 15. Dezember 2021 – Donnerstag, 23. Dezember 2021

Runde 3 + Achtelfinale: Montag, 27. Dezember 2021 – Donnerstag 30. Dezember 2021

Viertelfinale: Samstag, 1. Januar 2022

Halbfinale: Sonntag, 2. Januar 2022

Finale: Montag, 3. Januar 2022

Darts-WM 2022 Zuschauer: Sind Fans trotz Corona erlaubt?

Im vergangenen Jahr waren nur 1000 Zuschauer im sogenannten Ally-Pally erlaubt. Dieses Jahr sieht es für die Fans besser aus. Mehr als 3000 singende, tanzende und verkleidete Zuschauer sollen bei jeder Session im Alexandra Palace dabei sein. In der Darts-Kathedrale in London gilt die 3G-Regelung. Auch der Konsum von Alkohol ist erlaubt.

Darts WM 2022: Teilnehmer und Favoriten

Am Turnier werden 96 Spieler teilnehmen. Wie bereits im Vorjahr sind darunter auch zwei Frauen. Neben Champion und Weltranglistenersten Gerwyn Price (Wales) gelten auch der Niederländer Michael van Gerwen (Weltranglistendritter) und der Schotte Peter Wright (Nummer zwei der Welt) als aussichtsreiche Kandidaten auf den Gewinn der 25 Kilogramm schweren „Sid Waddell Trophy“.

Die deutschen Teilnehmer bei der Darts WM 2022 sind:

Gabriel Clemens

Florian Hempel

Martin Schindler

Fabian Schmutzler

Darts WM 2022 Spielplan – Die Partien der 1. und 2. Runde

Am 29. November 2021 wurde ausgelost, welche Spieler in den ersten beiden Hauptrunden aufeinander treffen. In der ersten Hauptrunde treten 32 internationale Qualifikanten und die besten 32 Darts-Spieler der Pro Tour Order of Merit gegeneinander an. Die Top 32 der Weltrangliste sind gesetzt und greifen erst in der 2. Runde ein. Das ist das Ergebnis der Auslosung:

Darts WM 2022 – 1. Hauptrunde

Ritchie Edhouse vs. Lihao Wen

Ryan Meikle vs. Fabian Schmutzler

Chas Barstow vs. John Norman

Maik Kuivenhoven vs. Ky Smith

Florian Hempel vs. Martin Schindler

Adrian Lewis vs. Matt Campbell

Jason Lowe vs. Daniel Larsson

Keane Barry vs. Royden Lam

Ron Meulenkamp vs. Lisa Ashton

Joe Murnan vs. Paul Lim

Raymond van Barneveld vs. Lourence Ilagan

Steve Lennon vs. Madars Razma

Ted Evetts vs. Jim Williams

Darius Labanauskas vs. Mike De Decker

William Borland vs. Bradley Brooks

Ross Smith vs. Jeff Smith

Jermaine Wattimena vs. Boris Koltsov

Jason Heaver vs. Gordon Mathers

Rowby-John Rodriguez vs. Nick Kenny

Martijn Kleermaker vs. John Michael

Ryan Joyce vs. Roman Benecky

Ricky Evans vs. Nitin Kumar

Callan Rydz vs. Yuki Yamada

William O'Connor vs. Danny Lauby

Lewy Williams vs. Toyokazu Shibata

Alan Soutar vs. Diogo Portela

Scott Mitchell vs. Chris Landman

Jamie Hughes vs. Raymond Smith

Adam Hunt vs. Boris Krcmar

Rusty-Jake Rodriguez vs. Ben Robb

Luke Woodhouse vs. James Wilson

Steve Beaton vs. Fallon Sherrock

Darts WM 2022 – 2. Hauptrunde

In der zweiten Hauptrunde treffen die Sieger aus der ersten Hauptrunde auf die Top 32 der Weltrangliste. Das sind ausgelosten, möglichen Partien:

Gerwyn Price vs. Edhouse / Wen

Peter Wright vs. Meikle / Schmutzler

Michael van Gerwen vs. Barstow / Norman

James Wade vs. Kuivenhoven / K.Smith

Dimitri Van den Bergh vs. Hempel / Schindler

Gary Anderson vs. Lewis / Campbell

Jose de Sousa vs. Lowe / Larsson

Jonny Clayton vs. Barry / Lam

Michael Smith vs. Meulenkamp / Ashton

Nathan Aspinall vs. Murnan / Lim

Rob Cross vs. Barneveld / Ilagan

Krzysztof Ratajski vs. Lennon / Razma

Joe Cullen vs. Evetts / Williams

Dave Chisnall vs. Labanauskas / Decker

Ryan Searle vs. Borland / Brooks

Stephen Bunting vs. R.Smith / J.Smith

Dirk van Duijvenbode vs. Wattimena / Koltsov

Danny Noppert vs. Heaver / Mathers

Luke Humphries vs. Ro.Rodriguez / Kenny

Simon Whitlock vs. Kleermaker / Michael

Mervyn King vs. Joyce / Benecky

Daryl Gurney vs. Evans / Kumar

Brendan Dolan vs. Rydz / Yamada

Glen Durrant vs. Connor / Lauby

Gabriel Clemens vs. Williams / Shibata

Mensur Suljovic vs. Soutar / Portela

Ian White vs. Mitchell / Landman

Devon Petersen vs. Hughes / R.Smith

Vincent van der Voort vs. Hunt / Krcmar

Chris Dobey vs. Ru.Rodriguez / Robb

Damon Heta vs. Woodhouse / Wilson

Kim Huybrechts vs. Beaton / Sherrock

Darts-WM 2022: Übertragung live im Free-TV auf Sport1 und im Stream auf DAZN

live im Free-TV. Der Sender wird die gesamte Veranstaltung, also alle 28 Sessions, übertragen. Sport1 überträgt die WM-Spiele mittlerweile zum 18. MalDer Sender wird die gesamte Veranstaltung, also alle 28 Sessions, übertragen.

Livestream auf Alle Matches werden außerdem imauf DAZN , zu sehen sein.

Der Modus der Darts-Weltmeisterschaft 2022

Die Darts-Weltmeisterschaft wird mit folgendem Spielmodus stattfinden:

Runde 1: Best of 5 Sets (first to 3, kein Tie-Break)

Best of 5 Sets (first to 3, kein Tie-Break) Runde 2: Best of 5 Sets (first to 3)

Best of 5 Sets (first to 3) Runde 3: Best of 7 Sets (first to 4)

Best of 7 Sets (first to 4) Achtelfinale: Best of 7 Sets (first to 4)

Best of 7 Sets (first to 4) Viertelfinale: Best of 9 Sets (first to 5)

Best of 9 Sets (first to 5) Halbfinale: Best of 11 Sets (first to 6)

Best of 11 Sets (first to 6) Finale: Best of 13 Sets (first to 7)

1 Set: Einen Satz gewinnt der Spieler, der innerhalb dieses Satzes als Erster drei Legs gewonnen hat.

1 Leg: Ein Spiel von 501 herunter, welches der Spieler mit einem Wurf auf ein Doppelfeld beenden muss.

PDC Order of Merit: Weltrangliste und Preisgelder

Die von der PDC ermittelte „Order of Merit“ ist eine offizielle Rangliste der teilnehmenden Spieler eines Turniers. Die erspielten Preisgelder der Ranglistenturniere der letzten zwei Saisons ergeben eine Tabelle, nach der die Setzlisten für bestimmte Turniere erstellt werden.

Die Top 10 dieser Rangliste: