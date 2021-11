Noch ist alles offen: Aktuell wird im Grand Slam of Darts 2021 seit dem 13. November die Gruppenphase ausgetragen. Die K.o.-Phase beginnt morgen, am Mittwoch, den 17.11.2021 – und am Sonntag darauf ist schon das Finale angesetzt. Dann treten die Gewinner in der Aldersley Leisure Village, Wolverhampton, gegeneinander an. Bei der letzten Auflage des Grand Slam of Darts hatte es José de Sousa geschafft: Der Portugiese besiegte James Wade im Grand-Slam-Finale mit 16:12.

Zu Beginn des Turniers in Wolverhampton wurden die Spieler in acht Gruppen mit je vier Teilnehmern gelost, die über vier Tage jeder gegen jeden spielen. Alle Infos zur TV-Übertragung der Gruppenphase, des Viertel- und Hilbfinales und des Finlales in der Übersicht:

Grand Slam of Darts – TV-Übertragung live bei Sport1 oder DAZN?

Der Grand Slam of Darts findet vom 13. bis 21. November 2021 – und läuft im Fernsehen. Das Turnier wird fast komplett live im TV vom Sender „Sport 1“ übertragen. Hier alle Sendezeiten des Turniers im Überblick:

Samstag, 13.11.2021: Nachmittags-Session – 14:00 bis 18:00 Uhr live; Abend-Session – 20:00 bis 00:00 Uhr live

Sonntag, 14.11.2021: Nachmittags-Session – 16:45 - 18:00 Uhr live; Abend-Session – 20:00 bis 00:00 Uhr live

Montag, 15.11.2021: Abend-Session – 20:00 bis 00:00 Uhr live

Dienstag, 16.11.2021 : Abend-Session – 21:45 bis 00:00 Uhr live

: Abend-Session – 21:45 bis 00:00 Uhr live Mittwoch, 17.11.2021: Analyse & Countdown – 19:00 - 20:00 Uhr live; Abend-Session – 20:00 bis 00:00 Uhr live

Donnerstag, 18.11.2021: Analyse & Countdown – 19:00 bis 20:00 Uhr live; Abend-Session – 20:00 bis 00:00 Uhr live

Freitag, 19.11.2021: Viertelfinale , Abend-Session – 20:15 bis 00:00 Uhr live

, Abend-Session – 20:15 bis 00:00 Uhr live Samstag, 20.11.2021: Highlights Viertelfinale – 15:00 - 18:00 Uhr; Abend-Session – 23:00 bis 01:00 Uhr live

Sonntag, 21.11.2021: Halbfinale, Nachmittags-Session – 14:00 bis 16:55 Uhr live; Analyse & Countdown – 19:30 bis 20:00 Uhr live; Finale, Abend-Session – 20:00 bis 22:00 Uhr live

Uhrzeit und Datum: Darts heute live im TV – Wer überträgt die Gruppenphase am Dienstag?

Auch am heutigen Dienstag, am 4. Tag des Grand Slam of Darts, läuft Darts live im Fernsehen. Allgemein wird das gesamte Turnier fast komplett im TV übertragen – vom Sender „Sport 1“ – Uhrzeit und Datum der TV-Übertragung in der Gruppenphase:

Datum: Dienstag, 16.11.2021

Spieltag: Tag 4

Uhzeit: Abend-Session von 21:45 bis 00:00 Uhr

Live-Übertragung: Sport 1

Darts im Livestream: So seht ihr den Grand Slam live im Stream und in der Mediathek

kostenlosen Livestream. Unter anderem auf dem Sport 1 zeigt den Grand Slam of Darts im. Unter anderem auf dem YouTube-Channel des Senders sind die Live-Streams zu den Gruppenspielen und Finals zu finden. Auch in der Mediathek auf der Webseite von Sport1 sind Videos der Highlights und Streams zu finden.

Grand Slam of Darts heute: Spielplan am 16.11.2021 auf Sport1

Heute ist der dritte Spieltag im „Grand Slam of Darts“. Am Abend stehen acht spannende Matches an. Hier der Spielplan im Überblick: