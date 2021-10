Die deutsche Darts-Hoffnung Gabriel Clemens will bei der Darts-EM 2021 in Salzburg vom 14. bis 17. Oktober wichtiges Selbstvertrauen tanken. Das Turnier in Österreich gilt als Standortbestimmung vor der in rund zwei Monaten beginnenden WM im Londoner Ally Pally.

Wo und wann ist die Darts-EM 2021 im TV zu sehen?

zu sehen? Gibt es einen Livestream ?

? Alle Infos zur Übertragung und dem Zeitplan gibt es in der Übersicht

In der Weltspitze der Darts-Szene haben sich in den vergangenen Jahren viele märchenhafte Kapitel zugetragen. Ein Kapitel hat der an Sensationen nicht arme Darts-Sport bisher aber ausgespart: den ganz großen Wurf eines Deutschen, der die meist nur zur WM im Dezember aufkeimende Begeisterung zu einem kleinen Hype werden lässt. Bei der EM in Salzburg gibt es von Donnerstagabend wieder mal die Chance auf einen solchen Coup und der Kandidat dafür heißt nicht mehr Max Hopp, sondern Gabriel Clemens.

Darts EM 2021 in Salzburg Zeitplan: Datum und Termine im Überblick

Die Europa­meisterschaft der PDC, genannt European Darts Championship, beginnt. Los geht es am Donnerstag, 14. Oktober 2021. Die Darts-EM in der Salzburg-Arena in Österreich verspricht Fans des immer beliebter werdenden Sports an vier Tagen spannende Unterhaltung. Der wichtigste Tag ist dabei der Sonntag, denn dann findet neben den beiden Halbfinals das Finale statt. das Turnier wird im K.O.-System ausgetragen. Das bedeutet, die Anzahl der Gelgs, die man pro Runde gewinnen kann, steigt an. In der 1. Runde ist der Spielmodus ein „Best of 11 legs“, im Finale dann „Best of 21 legs“. Der Zeitplan des Turniers auf einen Blick:

Donnerstag, 14.10.2021 : 1. Runde mit 8 Spielen ab 20 Uhr – Best of 11 legs

: 1. Runde mit 8 Spielen ab 20 Uhr – Best of 11 legs Freitag 15.10.2021 : 1. Runde mit 8 Spielen ab 20 Uhr – Best of 11 legs

: 1. Runde mit 8 Spielen ab 20 Uhr – Best of 11 legs Samstag, 16.10.2021 : 2. Runde mit 4 Spielen ab 13.45 Uhr – Best of 19 legs und 2. Runde mit 4 Spielen ab 20 Uhr – Best of 19 legs

: 2. Runde mit 4 Spielen ab 13.45 Uhr – Best of 19 legs und 2. Runde mit 4 Spielen ab 20 Uhr – Best of 19 legs Sonntag, 17.10.2021: Viertelfinals ab 13.45 Uhr – Best of 19 legs sowie Halbfinals und Finale ab 20 Uhr – Best of 21 legs

Darts EM im TV und Stream: Übertragung auf Sport1 und DAZN

Sport1 überträgt im TV und Darts-EM im Fernsehen auf Sport1 sehen: Wenn sich die Elite im Darts vom 14. bis 17. Oktober trifft, können Zuschauer das Turnier auch von Zuhause aus verfolgen.überträgt imund im Stream . Zu diesen Uhrzeiten an folgenden Tagen kann man die

14.10. von 20.15 Uhr bis 0 Uhr

15.10. von 20.30 Uhr bis 0 Uhr

16.10. von 14 Uhr bis 18 Uhr

16.10. von 23 Uhr bis 1 Uhr

17.10 von 14 Uhr bis 16.55 Uhr

17.10 von 19.30 Uhr bis 0 Uhr

DAZN ist in Deutschland auch im linearen Fernsehen empfangbar. Der kostenpflichtige kostenpflichtige Streamingdienst DAZN überträgt alle vier Tage des Turniers- Los geht es am Donnerstag, 14.10.2021, ab 20 Uhr.ist in Deutschland auch im linearen Fernsehen empfangbar.

Darts EM 2021 in Salzburg: Das sind die Teilnehmer

Die 32 besten Spieler der European Tour of Merit 2021 treten in Salzburg bei der Darts EM gegeneinander an. Es ist die 14. Auflage des Turniers. Das sind alle Teilnehmer der EM in Salzburg:

Gerwyn Price (Wales)

Mensur Suljović (Österreich)

Brendan Dolan (Nordirland)

Michael Smith (England)

Nathan Aspinall (England)

José de Sousa (Portugal)

Simon Whitlock (Australien)

Michael van Gerwen (Niederlande)

James Wade (England)

Joe Cullen (England)

Luke Humphries (England)

Damon Heta (Australien)

Krzysztof Ratajski (Polen)

Rob Cross (England)

Peter Wright (Schottland)

Adam Gawlas (Tschechien)

Joe Murnan (England)

Florian Hempel (Deutschland)

Keane Barry (Irland)

Danny Noppert (Niederlande)

Gabriel Clemens (Deutschland)

Callan Rydz (England)

Ted Evetts (England)

Adam Smith-Neale (England)

Boris Krčmar (Kroatien)

William Borland (Schottland)

Lewis Williams (Wales)

Mervyn King (England)

Ryan Searle (England)

Kim Huybrechts (Belgien)

Adam Hunt (England)

Ritchie Edhouse (England)

Gabriel Clemens bei der Darts-EM in Salzburg 2021

Deutschlands bester Darts-Profi Gabriel Clemens ist mit der Entwicklung seiner Sportart hierzulande zufrieden. „Ich glaube, wir haben schon eine große öffentliche Wahrnehmung. Darts wird in Deutschland immer populärer“, sagte der 38 Jahre alte Saarländer. Clemens räumte vor Beginn der Europameisterschaft zwar ein, dass es den ganz großen deutschen Coup noch nicht gegeben habe. „Aber der kann ja noch kommen - von mir oder einem anderen Deutschen“, fügte Clemens an.

Clemens ist in der ersten Runde gegen den Australier Damon Heta gefordert. Weil es sich um offene Europameisterschaften handelt, dürfen auch Spieler von anderen Kontinenten teilnehmen. Die Erwartungen dämpfte Clemens direkt: „Wenn ich ein gutes Spiel mache und verliere, kann ich damit auch leben.“

Bei seinem EM-Debüt 2020 war Clemens zum Auftakt gegen den späteren Sieger Peter Wright ausgeschieden, den er danach bei der WM spektakulär ausschaltete.

Florian Hempel trifft direkt auf Ex-Weltmeister und Titelverteidiger Peter Wright

Als zweiter deutscher Spieler ist Florian Hempel dabei. Er bekommt es am späten Donnerstagabend (22.30 Uhr) direkt mit dem schottischen Ex-Weltmeister und Titelverteidiger Peter Wright zu tun. 2018 war Max Hopp in Dortmund ins EM-Halbfinale eingezogen und hatte damit für einen der größten Erfolge gesorgt. Der Weltranglistenzweite Wright sei "natürlich haushoher Favorit. Niemand erwartet einen Sieg von mir", sagte der 31-Jährige Kölner im "Checkout"-Podcast von Sport1.

Preisgeld bei der Darts-EM 2021 in Salzburg

Insgesamt werden beim viertägigen Turnier in der Salzburgarena 500.000 Pfund ausgeschüttet. So verteilt sich das Preisgeld unter den Teilnehmern bei der Darts-EM: