Am heutigen Sonntag, den 15.05.2022, trifft der SV Darmstadt am 34. Spieltag der 2. Bundesliga auf den SC Paderborn. Nach der Niederlage gegen Düsseldorf am vergangenen Spieltag hat Darmstadt nur noch sehr geringe Chancen auf den direkten Aufstieg in die Bundesliga. Die „Lilien“ müssen auf Niederlagen von Hamburg oder Bremen hoffen. Doch auch ein Heimsieg gegen Paderborn wird eine schwere Aufgabe, die Paderborner sind seit sechs Spielen ungeschlagen. Das Hinspiel gewannen die Hessen mit 1:0.

Übertragung im Free-TV: Läuft Darmstadt gegen Paderborn im frei empfangbaren Fernsehen?

Wo wird Darmstadt gegen Paderborn live im Stream übertragen?

Gibt es eine Übertragung im kostenlosen Livestream?

SV Darmstadt gegen SC Paderborn in der 2. Bundesliga: Anstoß, Spielort, Zuschauer

Die Partie in der 2. Bundesliga findet am Sonntag, 15.05.2022, um 15:30 Uhr im Merck-Stadion am Böllenfalltor in Darmstadt statt. Die Verantwortlichen der „Lilien“ gehen davon aus, dass das Stadion ausverkauft sein wird. Das Merck-Stadion am Böllenfalltor findet Platz für 17.000 Zuschauer.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : SV Darmstadt 98, SC Paderborn 07

: SV Darmstadt 98, SC Paderborn 07 Wettbewerb : 2. Bundesliga, 34. Spieltag

: 2. Bundesliga, 34. Spieltag Datum und Uhrzeit : 15.05.2022, 15:30 Uhr

: 15.05.2022, 15:30 Uhr Stadion/Spielort: Merck-Stadion am Böllenfalltor, Darmstadt

Für seine Aufstiegschance ist Darmstadt auf Patzer des Hamburger SV oder von Werder Bremen angewiesen.

Darmstadt gegen Paderborn: Welcher Sender überträgt das Spiel der 2. Bundesliga live im TV?

Fußballfans fragen sich, ob das Spiel live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es leider schlechte Nachrichten. Das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen. Die Rechte für die Partie hat sich der Pay-TV Sender Sky gesichert. Dort wird die Begegnung live und in voller Länge übertragen. Kommentator ist Klaus Veltmann. Das Spiel kann am spannenden 34. Spieltag auch in der Konferenz verfolgt werden. Hier beginnt die Übertragung um 14:30 Uhr mit Moderator Yannick Erkenbrecher.

Darmstadt vs. Paderborn: Wo gibt es eine kostenlose Übertragung im Live-Stream?

Einen kostenlosen Live-Stream für das Spiel in der 2. Bundesliga gibt es leider nicht. Lediglich bei Sky kann die Partie zwischen Darmstadt und Paderborn kostenpflichtig gestreamt werden.

Alle Infos zur Übertragung Darmstadt gegen Paderborn am 15.05.2022 um 15:30 Uhr:

Vor dem Spiel gegen Paderborn: Darmstadt verlängert mit Seydel

Darmstadt 98 arbeitet kurz vor dem letzten Spieltag am Kader für die kommende Saison. Die Lilien verlängerten den auslaufenden Vertrag mit Angreifer Aaron Seydel bis Sommer 2024, der Kontrakt gilt ligaunabhängig. Dies teilte der Verein vor dem entscheidenden Spiel um den Aufstieg gegen den SC Paderborn mit. "Aaron hat in dieser Saison bewiesen, dass er ein abschlussstarker Stürmer ist", sagte der Sportliche Leiter Carsten Wehlmann. Seydel sprach von einer "großen Wertschätzung. Ich wollte unbedingt hier bleiben, ganz unabhängig davon, wie es am Sonntag ausgeht."