Der FCSP zu Gast am Böllenfalltor zum Spitzenspiel: Am heutigen Samstag, den 20.11.2021 kommt es in der 2. Fußball-Bundesliga zwischen SV Darmstadt 98 und FC St. Pauli zum Topspiel. Der Tabellenerste aus Hamburg ist zu Gast beim Tabellenvierten. Die Mannschaft von Timo Schultz hat mit nur elf Gegentreffern die beste Tordifferenz der Liga. Doch auch die Bilanz der Darmstädter kann sich sehen lassen: Aus den letzten fünf Spielen holte das Team 13 Punkte. Mit 23 Punkten und 31 Treffern sind die Lilien unter Trainer Torsten Lieberknecht die torgefährlichste Mannschaft. Vor dem Spiel gegen den Tabellenführer sagt Lieberknecht zum Thema Aufstieg: „Das Saisonende fühlt sich nach erst 13 Spieltagen echt noch sehr weit weg an. Wir haben bisher gute 23 Punkte geholt und wir wollen einfach viele, weitere Zähler sammeln.“ Die Fans dürfen sich in jedem Fall auf ein spannendes Spiel zwischen Darmstadt und St. Pauli freuen.

Wer überträgt das Spiel der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Darmstadt 98 und St. Pauli live im Free-TV ?

? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

geben? Alle Infos zur Übertragung der Partie am 14. Spieltag findet ihr hier.

Darmstadt 98 gegen St. Pauli: Datum, Uhrzeit, Anpfiff, Spielort

Das Spiel der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Darmstadt und dem FC St. Pauli findet am Samstag, den 20.11.2021, um 13:30 Uhr im Merck-Stadion am Böllenfalltor in Darmstadt statt.

Alle Infos zum Samstagsspiel der 2. Liga hier im Überblick:

Teams : SV Darmstadt 98, FC St. Pauli

: SV Darmstadt 98, FC St. Pauli Wettbewerb : 2. Bundesliga, 14. Spieltag

: 2. Bundesliga, 14. Spieltag Datum und Uhrzeit : 20.11.2021, um 13:30 Uhr

: 20.11.2021, um 13:30 Uhr Spielort: Merck-Stadion am Böllenfalltor, Darmstadt

Darmstadt 98 gegen St. Pauli live im TV und Stream: Übertragung auf Sky, DAZN oder im Free-TV?

Das Spiel der 2. Bundesliga zwischen Darmstadt und St. Pauli wird nicht live im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es nicht geben. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich der Pay-TV-Sender Sky gesichert. Dort wird die Partie live und in voller Länge übertragen. DAZN wird die Begegnung nicht zeigen.

Alle Infos zur Übertragung SV Darmstadt gegen St. Pauli am 20.11.2021 um 13:30 Uhr: