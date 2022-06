„Damaged Goods“ startet mit der 1. Staffel in diesem Sommer. Unterhaltsam, emotional, lustig und dramatisch soll sie werden, die neue deutsche Serie auf Amazon Prime Video startet mit der 1. Staffel in diesem Sommer.

Inhalt - Worin geht es in „Damaged Goods“?

- Worin geht es in „Damaged Goods“? Schauspieler - Wer spielt mit?

- Wer spielt mit? Start - Wann ist Release von „Dramaged Goods“?

- Wann ist Release von „Dramaged Goods“? Trailer - Gibt es einen ersten Teaser für „Damaged Goods“?

Inhalt - Worin geht es in Damaged Goods?

In der neuen Serie „Damaged Goods“ geht es um eine Gruppe von Freunden. Einst von den Eltern als missmutige Teenager zur Gruppentherapie verdonnert, hält die Clique aus Nola, Mads, Hennie, Tia und Hugo auch 15 Jahre später noch in allen Höhen und Tiefen des Lebens zusammen. Doch während sie sich durch Herzschmerz, Existenzängste und andere Widrigkeiten des Lebens helfen, liegen sie im Clinch mit ihrem eigenen Erwachsenwerden. Nola fliegt von der Uni und muss sich einen Bafög-Ersatz und ein neues Ventil für ihre Hobby-Psychologie suchen. Hennie ist Businessfrau und hat einen Freund, doch als ihr Kinderwunsch plötzlich Thema wird, leidet auch ihr stabiler Lebensentwurf. Tia sucht nach einer eigenen Identität als Künstlerin, was sich zwischen ihrer dauerhaft positiven Hippie-Großmutter und den eigenen Vermeidungsstrategien als gar nicht so leicht gestaltet. Hugo kämpft um Liebe und um ein authentisches Leben als junger schwuler Mann jenseits erdrückender Lifestyle-Klischees. Und Mads, der attraktive Ex-Jurist, muss Abschied nehmen von seinen Eitelkeiten und einem Leben ohne Konsequenzen, als sein unbeschwerter Single-Alltag auf den Kopf gestellt wird.

Durch die Geschichten führt Nola mit ihrem eigenen Podcast, in dem sie nicht nur ihre innersten Gefühle und Probleme bespricht, sondern auch die persönlichen und intimen Geschichten ihrer Freunde – ohne deren Wissen. Das Drama ist damit natürlich vorprogrammiert.

Trailer - Gibt es einen ersten Teaser für „Damaged Goods“?

Ja, es gibt einen Trailer für die neue Prime Video-Serie „Damaged Goods“. Hier ist der erste Einblick:

Start - Wann ist Release von „Dramaged Goods“?

Prime Video hat jetzt den Starttermin für „Damaged Goods“ bekannt gegeben. Ab Montag, 11. Juli 2022, ist die Serie beim Streamingdienst zu finden - und zwar alle acht Folgen.

Darsteller - Wer spielt mit in „Damaged Goods“?

Zum Cast von „Damaged Goods“ gehören diese Schauspieler: