„Dalli Dalli“ rief der legendäre Hans Rosenthal in seiner gleichnamigen Show, die vor 50 Jahren im ZDF Premiere feierte. Vor allem aufgrund des Moderators wurde die Spiel-Show zu eine der bekanntesten und beliebtesten in ganz Deutschland ihrer Zeit.

Das ZDF feiert das große Jubiläum mit einer Neuauflage am Samstag, 15.05.2021. In „50 Jahre Dalli Dalli – die große Jubiläumsshow“ begrüßt Johannes B. Kerner prominente Gäste, die noch einmal auf das legendäre Startsignal „Dalli Dalli!“ warten.

Was die Zuschauer zum Jubiläum erwartet, wer Moderator Hans Rosenthal war und wann die Folgen ausgestrahlt werden, erfahrt ihr in dieser Übersicht.

„50 Jahre Dalli Dalli“: Sendetermine und Sendezeit

Vor der großen Jubiläumsshow wird das ZDF in der Nacht vom 7. auf den 8. Mai sowie vom 14. auf dem 15. Mai zwei alte Folgen „Dalli Dalli“ ausstrahlen. Wir haben für euch alle Sendetermine zusammengefasst.

1. Folge „Dalli Dalli“: Freitag, 07.05.2021, um 03:30 Uhr

105. Folge „Dalli Dalli“: Freitag, 14.05.2021 um 03.00 Uhr.

„50 Jahre Dalli Dalli“: Samstag, 15.05.2021 um 20:15 Uhr

„Dalli Dalli“ Jubiläum: ZDF Mediathek und Stream

Jubiläumsshow nicht verpassen möchte, für den gibt es auch die Möglichkeit, die Show per Live-Stream und im Nachhinein als Wiederholung in der Wer die großenicht verpassen möchte, für den gibt es auch die Möglichkeit, die Show perund im Nachhinein als Wiederholung in der ZDF Mediathek zu sehen.

Darüber hinaus stehen ab dem 8. Mai 2021 folgende „Dalli Dalli“-Ausgaben online als Stream zur Verfügung:

Folge 1 mit Lieselotte Pulver (1971)

Folge 105 mit Uschi Glas und Tony Marshall, Sepp Maier und Herbert Prikopa (1981)

Folge 121 mit Günther Jauch (1983)

Folge 135 mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger (1983, ohne Auftritt Peter Alexander)

„Die lange Dalli Dalli Nacht“ (2005, in mehreren Teilen)

„50 Jahre Dalli Dalli“: Worum geht es ?

In „50 Jahre Dalli Dalli – die große Jubiläumsshow“ warten prominente Gäste noch einmal auf das berühmte Startsignal „Dalli Dalli!“. Dabei erinnert Johannes B. Kerner an legendäre und lustige Momente aus der Show und lässt sie samt „Dalli-Klick“ und temporeichen Spielen neu aufleben.

Die Jubiläumssendung wird eine Hommage an Hans Rosenthal und seiner damalig revolutionären TV-Show sein. Doch auch zahlreiche Prominente werden am Samstag, 15.05.2021, hinter dem bekannten Ratepult Platz nehmen. Gäste wie Christian Neureuther und Rosi Mittermaier versuchen sich an der Begriff-Rate-Runde oder auch der berühmten „Dalli-Tonleiter“. Sollten dabei wieder besonders viele Punkte erzielt werden, heißt es wieder: „Sie sind der Meinung: Das war Spitze!“

„Dalli Dalli“: Das war Spitze!

Ab der 53. Folge gab es die Änderung in der Show, dass das Publikum eine besondere Leistung der Kandidaten per Knopfdruck würdigen konnte. Dadurch wurden eine bzw. später mehrere Warnleuchten und ein Alarmton aktiviert. Daraufhin sagte Moderator Hans Rosenthal: „Sie sind der Meinung, das war …“ und das Publikum rief „Spitze!“ Für den Kandidaten oder die Kandidatin gab es dann einen Sonderpunkt. Nach einigen Folgen sprang der Moderator zum „Spitze!“ zusätzlich in die Luft. Das Bild des legendären Luftsprungs wurde ab der 100. Folge eingefroren – für die damalige Zeit eine große technische Herausforderung.

Youtube Günther Jauch bei „Dalli Dalli“

„Dalli Dalli“ Moderator: Wer war Hans Rosenthal?

Hans Rosenthal war einer der bekanntesten deutschen Entertainer, Moderatoren und Regisseure seiner Zeit. Mit der Show „Dalli Dalli“, welche er seit Folge 1 moderierte, erreichte er große Bekanntheit. Der legendäre Luftsprung und sein Ausruf „Sie sind der Meinung, das war … Spitze!“ machen den Quizmaster unvergessen. Millionen Deutschen bot er jahrelang beste Unterhaltung und sammelte Geld für Notleidende. Angefangen hatte seine Karriere mit einer Ausbildung beim Berliner Rundfunk. Von dort aus ging er zum RIAS. Erste Erfahrung als Fernseh-Quizmaster machte er 1955 mit „Wer fragt, gewinnt“.

Der für gute Laune bekannte Rosenthal hatte es dabei in seinem Leben selbst nicht immer einfach. Als Sohn jüdischer Eltern hatte er in Berlin keine einfache Jugend erlebt. Unter dem Regime der Nationalsozialisten musste seine Familie den Judenstern tragen und nach dem Tod seiner Eltern musste er ins Heim. Tröstende Worte findet Rosenthal jedoch 1980 in seiner Autobiografie: „Wenn mir die Kinder der Nachbarschaft ‚Dalli Dalli’ nachrufen, dann denke ich: Ja, ich habe mich eigentlich immer beeilt in meinem Leben. Nicht um dem Glück nachzulaufen, sondern um dem Unglück zu entgehen. Und dabei bin ich dann dem Glück begegnet“. Rosenthal starb am, 10. Februar 1987, an Magenkrebs.