Für die ARD-Zuschauer geht es am Freitag, 4. August 2023, wieder ins Allgäu. Das Erste zeigt die fünfte Folge von „Daheim in den Bergen“. In „Väter“ wird getrauert und gefeiert: Fast zum selben Zeitpunkt wie die Geburt von Thomas und Maries Kind sterben die Väter der sich endlich vereinenden Bauernfamilien Huber und Leitner.

Alle Infos rund um die Ausstrahlung, Handlung, Schauspieler und Drehorte findet ihr hier im Überblick.

„Daheim in den Bergen – Väter“: Sendetermine und Sendezeit

Das Erste zeigt den Film, der im Juni 2020 erstmals ausgestrahlt wurde, am Freitag, 4. August 2023, zur Primetime. In der Nacht zum Samstag wird er noch einmal wiederholt.

Die Sendetermine samt Sendezeit:

Freitag, 04.08.2023, um 20:15 Uhr

Samstag, 05.08.2023, um 01:20 Uhr

Gibt es „Väter“ in der ARD-Mediathek?

Ob der Film im Anschluss in der ARD-Mediathek zu sehen ist, war vorab nicht bekannt. Da die vorherigen Teile nach ihrer Wiederholung im April aber auch in der Mediathek zur Verfügung stehen, können wir davon ausgehen, dass auch „Väter“ danach zur Wiederholung zu sehen sein wird.

Worum geht es in „Daheim in den Bergen – Väter“?

Auf der Alm steht eine Hausgeburt an. Marie Huber bekommt ihr Kind und Georg Leitner ist bei der Entbindung dabei. Endlich offenbart sie ihm, dass er der Vater ist und lässt ihn sogar den Namen auswählen – Fritzi. Alle sind glücklich, doch da kommt die Hiobsbotschaft: Ihre Väter, Sebastian und Lorenz, kamen bei einem Autounfall ums Leben.

Als wäre der Verlust des Vaters nicht schon schmerzhaft genug, reist zur Beerdigung Sebastians Ex-Frau Henriette mit ihrer neuen Familie an. Sie hatte vor vielen Jahren den Hof verlassen und ihre Rückkehr verletzt die Leitner-Brüder sehr. Währenddessen bricht bei den Huber-Schwestern Streit aus: Lisa will mithilfe des Gesetzes nun endlich die verlorene Weide wiedererlangen. Da das aber wieder die beiden Familien auseinandertreiben würde, versucht Marie sie davon abzuhalten. Denn sie möchte für sich und ihr Neugeborenes Ruhe und Frieden.

Georg Leitner (Thomas Unger) und Marie Huber (Catherine Bode) sind glücklich: Ihr Baby ist auf die Welt gekommen.

© Foto: ARD Degeto/Hendrik Heiden

Die Besetzung von „Daheim in den Bergen – Väter“ im Überblick

Catherine Bode und Thomas Unger spielten bereits in den bisherigen Filmen der „Daheim in den Bergen“-Reihe mit. Wer ist sonst noch im Cast?

Alle Schauspieler und ihre Rollen im Überblick:

Catherine Bode – Marie Huber

Theresa Scholze – Lisa Huber

Thomas Unger – Georg Leitner

Matthi Faust – Florian Leitner

Christoph M. Ohrt – Karl Leitner

Heike Trinker – Henriette Leitner

Judith Toth – Karin Leitner

Nadja Sabersky – Mila Leitner

Patrick Fernandez – Ruben Hansen

Karl Knaup – Martin Gerlach

Suzanne Landsfried – Käuferin

Curd Berger – Hubert

Moritz Bäckerling – Tom Leitner

Henri A. Tomic – Wanderer

Wo wurde „Daheim in den Bergen – Väter“ gedreht?

Der fünfte Teil der „Daheim in den Bergen“-Reihe wurde von August bis Oktober 2019 in Bayern gedreht. Wie die bisherigen Folgen fanden die Dreharbeiten im Oberallgäu statt. Die beiden Höfe befinden sich in Immenstadt und Sibratshofen.

Die „Daheim in den Bergen“-Reihe im Überblick

„Väter“ ist der fünfte der aktuell zehn „Daheim in den Bergen“-Filme. Fans der Reihe können sich auf mehr freuen: Zwei weitere Teile wurden 2022 gedreht.

Alle Filme in ihrer Reihenfolge: