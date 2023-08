Für die ARD-Zuschauer geht es am Freitag, 11. August 2023, wieder ins Allgäu. Das Erste zeigt die sechste Folge von „Daheim in den Bergen“. In „Auf neuen Wegen“ müssen die beiden Familien ihr neues Leben angehen und jeder sich in diesem behaupten – sei es als Gutsbesitzer oder als Anwalt.

Alle Infos rund um die Ausstrahlung, Handlung, Schauspieler und Drehorte findet ihr hier im Überblick.

„Daheim in den Bergen – Auf neuen Wegen“: Sendetermine und Sendezeit

Das Erste zeigt den Film, der im Juni 2020 erstmals ausgestrahlt wurde, am Freitag, 11. August 2023, zur Primetime. In der Nacht zum Samstag wird er noch einmal wiederholt.

Die Sendetermine samt Sendezeit:

Freitag, 11.08.2023, um 20:15 Uhr

Samstag, 12.08.2023, um 01:25 Uhr

Gibt es „Auf neuen Wegen“ in der ARD-Mediathek?

Wer den Film verpasst hat, kann aufatmen. Denn „Auf neuen Wegen“ steht ab dem 11. August 2023 um 00:00 Uhr in der ARD-Mediathek zur Verfügung. Dort könnt ihr ihn als Wiederholung ansehen.

Worum geht es in „Daheim in den Bergen – Auf neuen Wegen“?

Marie und Lisa Huber müssen sich entscheiden, wie es weitergeht. Denn um den Hof weiterzuführen, brauchen sie jede Hilfe, die sie kriegen können. Karl Leitners Adoptivsohn Tom kommt da gerade recht, zwar muss er noch einiges lernen, aber das einfache Leben gefällt ihm. Auch wenn da vielleicht mehr in der Luft liegt als die liebliche Landluft.

Lisa kriegt einen moralisch schwierigen Auftrag: Sie soll als Anwältin dabei helfen, dass Rubens Kulturbahnhof einem millionenschweren Projekt weicht. Ausgerechnet in ihn verliebt sie sich und verheimlicht ihm ihren Auftrag. Als der alles herausfindet, fühlt er sich verraten …

Auch bei der Leitnerfamilie liegen die Dinge im Argen. Georg übernimmt als Ältester die Nachfolge und Florian sucht nach ganz eigenen neuen Wegen, während er damit kämpft, dass sein vermeintlicher Onkel sein Vater ist. Auch ihre Mutter tut sich schwer, denn eigentlich will sie für ihre gesamte Familie da sein.

Florian (Matthi Faust) beim Tandemsprung mit Milas Freundin Klara (Berit Vander).

© Foto: ARD Degeto/Hendrik Heiden

Die Besetzung von „Daheim in den Bergen – Auf neuen Wegen“ im Überblick

Catherine Bode und Thomas Unger spielten bereits in den bisherigen Filmen der „Daheim in den Bergen“-Reihe mit. Wer ist sonst noch im Cast?

Alle Schauspieler und ihre Rollen im Überblick:

Catherine Bode – Marie Huber

Theresa Scholze – Lisa Huber

Thomas Unger – Georg Leitner

Matthi Faust – Florian Leitner

Judith Toth – Karin Leitner

Nadja Sabersky – Mila Leitner

Jakob Tögel – Bernie

Taneshia Abt – Leni

Berit Vander – Klara

Mathias Herrmann – Dr. Kendrich

Moritz Bäckerling – Tom Leitner

Wo wurde „Daheim in den Bergen – Auf neuen Wegen“ gedreht?

Der sechste Teil der „Daheim in den Bergen“-Reihe wurde von August bis Oktober 2019 in Bayern gedreht. Wie die bisherigen Folgen fanden die Dreharbeiten im Oberallgäu statt. Die beiden Höfe befinden sich in Immenstadt und Sibratshofen.

Die „Daheim in den Bergen“-Reihe im Überblick

„Auf neuen Wegen“ ist der sechste der aktuell zehn „Daheim in den Bergen“-Filme. Fans der Reihe können sich auf mehr freuen: Zwei weitere Teile wurden 2022 gedreht.

Alle Filme in ihrer Reihenfolge: