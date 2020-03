Mit Rabatten für Frühbucher, niedrige Preise und einer Vielzahl an Filmen und Serien, damit lockt der neue Streaming-Dienst Disney Plus, der in weiten Teilen Europas, unter anderem auch in Deutschland, Kunden an.

Was den Zuschauer erwartet

Disney-Fans kommen voll und ganz ganz auf ihre Kosten. So können etwa viele Klassiker gestreamt werden. Aus über 500 Filmen, 350 Serien und 25 exklusiven Disney- Originalen kann der Zuschauer wählen. Fans der gelben Kult-Familie "Die Simpsons" können alle 30 Staffeln anschauen, das heißt, über 600 Folgen.

Disney-Klassiker

101 Daltmatiner (1961)

101 Dalmatiner – Diesmal Sind Die Hunde Echt (1996)

Aladdin (1992)

Aladdin (2019)

Alice Im Wunderland (1951)

Alice Im Wunderland (2010)

Alice Im Wunderland: Hinter Den Spiegeln

Antarctica - Gefangen Im Eis

Arielle, Die Meerjungfrau (1989)

Aristocats

Bambi

Bambi 2 – Der Herr Der Wälder

Bären

Bärenbrüder

Bärenbrüder 2

Baymax - Riesiges Robowabohu

Bernard Und Bianca - Die Mäusepolizei

Camp Rock (Disney Channel)

Camp Rock 2 (Disney Channel)

Chaos Im Netz

Cinderella (1950)

Cinderella (2015)

Cool Runnings – Dabei Sein Ist Alles

Das Dschungelbuch (1967)

Das Geheimnis Der Feenflügel

Das Vermächtnis Der Tempelritter

Das Vermächtnis Des Geheimen Buches

Der Glöckner Von Notre Dame (Animated) (1996)

Der König Der Löwen (1994)

Der König Der Löwen (2019)

Descendants - Die Nachkommen

Descendants 2 – Die Nachkommen (Disney Channel)

Die Chroniken Von Narnia - Der König Von Narnia

Die Chroniken Von Narnia – Prinz Kaspian Von Narnia

Die Eiskönigin – Völlig Unverfroren

Die Fantastische Welt Von Oz

Die Geistervilla (2003)

Die Muppets

Die Schöne Und Das Biest (1991)

Die Schöne Und Das Biest (2017)

Dornröschen

Duell Der Magier (2010)

Dumbo (2019)

Dumbo, Der Fliegende Elefant (1941)

Elliot, Das Schmunzelmonster (1977)

Elliot, Der Drache (2016)

Fantasia (1940)

Fantasia (2000)

Flubber

Fluch Der Karibik 1-5 - Am Ende Der Welt

Freaky Friday - Ein Voll Verrückter Freitag (2003)

Freaky Friday (1977)

Hannah Montana – Der Film

High School Musical 1-3

Hocus Pocus

Im Reich Der Raubkatzen

Into The Woods

Liebling, Ich Habe Die Kinder Geschrumpft

Liebling, Jetzt Haben Wir Ein Riesenbaby

Liebling, Jetzt Haben Wir Uns Geschrumpft

Lilo & Stitch

Maleficent - Die Dunkle Fee

Mary Poppins (1964)

Mighty Ducks – Das Superteam

Muppets Most Wanted

Peter Pan (1953)

Phineas Und Ferb: Quer Durch Die 2. Dimension

Pinocchio (1940)

Pocahontas

Prince Of Persia – Der Sand Der Zeit

Prinzessinnen Schutzprogramm

Ralph Reichts

Rapunzel – Neu Verföhnt (2010)

Robin Hood (1973)

Saving Mr. Banks

Schimpansen

Schneewittchen Und Die Sieben Zwerge

Susi Und Strolch (1955)

Tarzan (1999)

The Jungle Book (2016)

Tron

Vaiana - Das Paradies Hat Einen Haken

Winnie Puuh

Zombies – Das Music

Daneben werden alle acht Episoden der Star Wars -Saga zu sehen sein. Ebenfalls können Abonnenten Marvel-Filme und Serien streamen. Neben den ganzen Disney-Produktionen gibt es auch Pixar-Produktionen. Auch Dokumentarfilme von National Geographic dürfen im Programm nicht fehlen.

Was kostet Disney Plus?

Wer bis zum 23. März 2020 ein Abo abschließt zahlt 59,99 im Jahr, zehn Euro weniger als zum regulären Preis. Ein Disney-Plus-Monatsabo, kann monatlich gekündigt werden. Ein Jahresabo läuft 12 Monate und lässt sich zum Ende der Mindestlaufzeit kündigen, andernfalls verlängert es sich wieder um ein Jahr.

Welche Geräte brauch ich zum Streamen?

Alle Filme und Serien sind auf allen wesentlichen Geräten Verfügbar. Es gibt für Apple-Geräte eigene Apps. Auch für Android-Geräte und Android Fernseher gibt es die passenden Apps. Außerdem ist der Empfang mit dem Amazon-Fire-TV-Stick, der Xbox One, der Playstation 4 und über Smart TVs von Samsung, Sony und LG möglich.

Wie viele Streams sind erlaubt?

Disney+ gestattet maximal vier Streams gleichzeitig. Zudem lassen sich bis zu sieben Nutzerprofile pro Konto anlegen.

Wie gut ist die Ton- und Bildqualität?

Zuschauer können ausgewählte Titel in der 4K Ultra HD Version ansehen ohne Mehrkosten. Allerdings werden nicht alle Titel in 4K zur Verfügung stehen. Disney Plus spielt automatisch die höchste Audioqualität aus, die euer System unterstützt. Ein Teil der Titel bietet außerdem in Dolby Vision-Standard an.