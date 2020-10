Cora Schumacher durch eine Show die große Liebe gefunden? Das zeigt sich am Freitag. Im großen Finale von „Coras House of Love“ stellt sich heraus, welcher der Kandidaten das Herz der Blondine erobern konnte. Die Ex von Ralf Schumacher hat in der Joyn-Show zehn bzw. elf Männer ganz im Stil der Hatdurch eine Show die große Liebe gefunden? Das zeigt sich am Freitag. Im großenvonstellt sich heraus, welcher der Kandidaten das Herz der Blondine erobern konnte. Die Ex vonhat in der Joyn-Show zehn bzw. elf Männer ganz im Stil der RTL-Show „Die Bachelorette“ gedatet.

Wann und wo die Reality-Sendung zu sehen ist, welche Kandidaten im Finale sind was es mit den Gerüchten um Cora Schumacher und Kandidat Denny Heidrich auf sich hat, erfahrt ihr hier.

„Coras House of Love“: Das große Finale am Freitag

Dann waren es nur noch drei: Im Finale von „Coras House of Love“ kämpfen noch diese Kandidaten um das Herz von Cora Schumacher:

Denny (32) - Profiboxer aus Königs Wusterhausen

Carlo (52) - Coach und Unternehmensberater aus Palma/Mallorca

Thomas (40) - Automobilverkäufer aus Krefeld

Was sagt Cora Schumacher kurz vor dem Finale? „In meinem Leben ist nicht alles ganz einfach. Ich suche von Herzen eine starke Schulter, an der ich auch mal schwach sein kann. Ich muss mir sicher sein, dass das nicht ausgenutzt wird und dass mein Vertrauen nicht missbraucht wird“, gibt die Ex-Rennfahrerin offen zu. Dabei bleibt sie realistisch: „Ich gehe nicht mit dem Gedanken aus dem Haus, dass ich den Gewinner dann gleich heirate, sondern ihn möchte ich richtig kennenlernen.“

Sind Cora Schumacher und Denny Heidrich ein Paar?

Noch läuft „Coras House of Love“ auf Joyn, doch diese Nachricht könnte schon vor einiger Zeit der größte Spoiler überhaupt gewesen sein. Denn es waren Fotos aufgetaucht, die Cora Schumacher und Kandidat Denny Heidrich gemeinsam zeigen - und auf diesen Bildern schienen sie sehr vertraut miteinander zu sein.

Wie die „Bild“-Zeitung berichtete, waren die beiden am Flughafen auf Kreta gesichtet worden. Auf den Fotos, die der Zeitung exklusiv vorlagen, küssen sich die beiden und Cora hat ihre Arme um Dennys Nacken gelegt. Sie soll ihn schließlich am Gate nach Berlin verabschiedet haben, bevor sie selbst nach Düsseldorf geflogen ist.

Auf Nachfrage wollten sich beide nicht äußern und auch Joyn schwieg dazu.

„Coras House of Love“ Kandidaten: Das sind die Männer

Zehn bzw. elf komplett verschiedene Männer, ein Ziel: das Herz von Cora Schumacher zu erobern. Das waren alle Kandidaten, die um die Gunst der 43-Jährigen buhlten:

Denny (32) - Profiboxer

Sascha (41) - Online-Marketing- und SEO-Manager

Carlo (52) - Coach und Unternehmensberater

Christian (28) - Projektmanager und Model

Frank (47) - Unternehmer eines Haus- und Butler-Services

Marc (34) - Regionalleiter eines Fitnessstudios

Marco (46) - Selbständiger Gastronom

Steve (45) - Maler und Lackierer

Thomas (40) - Automobilverkäufer

Vincenzo (40) - Selbständiger Automobilhändler

Gerd (47) - Bezugsbegleiter für Menschen mit Behinderung - neu in Folge 4

Sendetermine, Sendezeit, Joyn - alle Infos zur Ausstrahlung

acht Wochen lang 21. August 2020 im Free-TV aus. Das Dating-Format läuftlang auf dem Streaming-Portal Joyn . Die erste Folge konnten die Zuschauer auch im TV sehen: Sat.1 strahlte den Show-Start amim Free-TV aus.

Alle Joyn-Sendetermine der Show auf einen Blick:

Folgen 1+2: 21.08.2020

Folge 3: 28.08.2020

Folge 4: 04.09.2020

Folge 5: 11.09.2020

Folge 6: 18.09.2020

Folge 7: 25.09.2020

Folge 8: 02.10.2020

Spezialfolge: 09.10.2020

„Coras House of Love“: So funktioniert die Show

Zehn Männer, acht Tage. Die Liebessuche von Cora Schumacher wird knackig. Gemeinsam mit den komplett unterschiedlichen Kandidaten zieht sie in ein Haus. Das tägliche Zusammenleben auf engstem Raum, die verschiedenen Aktivitäten und Spiele sollen dem Model dabei helfen, ihren Mr. Right ausfindig zu machen.

Jeden Abend wählt Schumacher einen der Teilnehmer raus, sodass im Finale nur noch drei Männer die Chance auf ihr Herz haben. Und zwischendurch kommt sogar ein Neuzugang. Wer punktet in den Love-Challenges? Wer bekommt ein Einzel-Date? Und wer erobert ihr Herz? Das alles werden die Zuschauer in den acht Folgen erfahren.

Cora Schumacher sucht „Arschloch mit Herz“

Warum Schumacher diesen Weg gewählt hat? „Im Gegensatz zu den Rosenkavalieren suche ich nicht TV-Präsenz und schnellen Ruhm. Ich meine es wirklich ernst und bin auf der Suche nach dem Mann fürs Leben. Und wann hat man sonst schon die Chance, den Männern so auf den Zahn zu fühlen und sie auf Herz und Nieren zu prüfen“, erklärt sie.

Und wann kann ein Mann bei ihr punkten? „Ich stehe auf selbstbewusste Männer mit einem starken Auftreten. Arschloch mit Herz trifft es vielleicht ganz gut. Ich mag Männer, die mich sehen und sich um mich bemühen und kümmern“, beschreibt Schumacher ihren Geschmack und ergänzt: “Ich schätze es, wenn der Mann proaktiv ist und ich einfach auch mal Frau sein darf. Es ist toll, wenn man zu einem Mann aufschauen kann und man das Gefühl hat, dass er einen beschützt. Auch eine starke, toughe Frau braucht mal eine Schulter zum Anlehnen.“ Ob sie so jemanden in der neuen Joyn-Show findet, wird sich zeigen...

Cora Schumacher: Wer ist Caroline Brinkmann?

Seit der Hochzeit mit Ralf Schumacher - und spätestens seit der Trennung - kennt vermutlich jeder den Namen Cora Schumacher. Dabei heißt die 43-Jährige mit bürgerlichem Namen Caroline Brinkmann.

Erotikmodell. 2004 startete sie ihre Karriere als Rennfahrerin, konnte aber nie sonderlich nennenswerte Erfolge feiern. Nach der Trennung folgten eine Teilnahme bei Sie wurde in Langenfeld bei Düsseldorf geboren. Während ihrer Ausbildung zur Kommunikationskauffrau arbeitete Schumacher zeitweise als. 2004 startete sie ihre Karriere als, konnte aber nie sonderlich nennenswerte Erfolge feiern. Nach der Trennung folgten eine Teilnahme bei „Let’s Dance“ , eine Gastrolle bei „Alarm für Cobra 11“ und „Promi Big Brother“ 2018.

Ralf Schumacher: Hochzeit, Sohn, Trennung

Von 2001 bis 2015 war Cora Schumacher mit dem ehemaligen Formel-1-Piloten Ralf Schumacher verheiratet. Das Paar hat den gemeinsamen Sohn David. Trotzdem wurde immer wieder spekuliert, ob der Rennfahrer nicht in Wirklichkeit schwul sei.

Seit der Scheidung waren auch immer wieder Gerüchte hochgekommen, dass das Paar kein gutes Verhältnis mehr hätte. 2019 kam es tatsächlich zu einer öffentlichen, über Instagram ausgetragenen Auseinandersetzung. Dabei ging es um einen Gerichtsstreit zwischen Ralf und einem Restaurant-Besitzer, was Cora auf ihrem Account kommentierte. Später versöhnte sich das Ex-Paar wieder.

David Schumacher - in den Fußstapfen des Vaters

Der mittlerweile 19-jährige David Schumacher ist in die Rennfahrer-Fußstapfen seines Vaters Ralf Schumacher getreten. Er begann seine Motorsportkarriere im Kart, ab 2017 fuhr er für den Formel-4-Rennstall US Racing CHRS seines Vaters. In der 2020er-Saison ist er in die reguläre Formel 3 aufgestiegen.

Cora Schumacher in Pocher-Show: „Ralf ist nicht schwul“

Anfang Juli war Cora Schumacher in der Show „Pocher - gefährlich ehrlich“ von Oliver und Amira Pocher zu Gast. In einer kurzen Stand-up-Comedyeinlage sprach sie unter anderem über ihren Ex. „Keine Sorge Ralf, du kannst das Handy in der Tasche lassen“, erklärte sie zu Beginn. Sie würde nichts Böses sagen. Was sie klarstellen wolle: „Nein, der Ralf ist nicht schwul. Er fährt nur wie ein Mädchen.“ Einparken könne er auch nicht und würde Diesel mit Benzin verwechseln. Der Auftritt kam beim Publikum gut an - und Pocher selbst lobte: „Besser kann man das nicht machen.“

Cora Schumacher auf Facebook und Instagram