Der Samstagskrimi im ZDF entführt die Zuschauer am 15. April 2023 nach Hamburg. Dort gibt es ein Wiedersehen mit Désirée Nosbusch als Anwältin Anna Conti. In „Conti – Meine zwei Gesichter“ soll eine bekannte Sängerin ihren Säugling ermordet haben. Ein verzwickter Fall, bei dem am Ende ein wohlgehütetes Geheimnis ans Licht kommt.

Die ausführliche Handlung sowie weitere Infos rund um die Ausstrahlung, Besetzung und Drehorte findet ihr hier im Überblick.

„Conti – Meine zwei Gesichter“: Sendetermine und Sendezeit

Der neue Film aus der „Conti“-Reihe lief bereits am Vorabend erstmals in arte im Free-TV. Jetzt strahlt ihn das ZDF als Samstagskrimi zur Primetime aus. Wiederholt wird der 90-Minüter im Anschluss nicht.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Samstag, 15.04.2023 um 20:15 Uhr im ZDF

„Conti – Meine zwei Gesichter“ in der ZDF-Mediathek

Wer den Film zum Sendetermin verpasst, kann ihn in der ZDF-Mediathek ansehen. Dort steht er bereits seit einer Woche und noch für ein weiteres Jahr als Wiederholung zur Verfügung.

Worum geht es in „Conti – Meine zwei Gesichter“?

Der Sängerin Elisabeth „Liz“ Jordan wird vorgeworfen, ihren Säugling in der Badewanne ertränkt zu haben. Als bereits bekannte „Rabenmutter“ wird sie von der Presse und auf Social Media öffentlich bloßgestellt – eine Erfahrung, die Anwältin Conti unfreiwillig mit der jungen Frau verbindet. Ihr Kampfgeist wird geweckt und sie übernimmt den Fall.

Im Prozess um den Mord an der kleinen Zara steht Conti ihrer einstigen Referendarin Henry Mahn gegenüber. Für die junge Staatsanwältin ist es der erste Fall. Sie will keine Fehler machen. Für Conti steht Henrys erster Fehler jedoch schon fest: Zu Unrecht wurde Liz vorschnell in U-Haft gesteckt und damit in der Öffentlichkeit für Stimmung und Hetze gesorgt. Doch kurz bevor der Haftrichter Liz‘ Freilassung gewährt, spricht diese plötzlich ein Geständnis aus und lässt ihre Verteidigerin in einer scheinbar aussichtslosen Position zurück. Gemeinsam mit ihrem Schützling Carlo vertieft sich Conti in die Recherche und Verteidigungsstrategie. Dabei stoßen die beiden auf Liz‘ wohlgehütetes Geheimnis.

Staranwältin Anna Conti (Désirée Nosbusch) übernimmt gemeinsam mit ihrem Assistenten Carlo (Maximilian Mundt) den Fall von Liz Jordan.

© Foto: ZDF / Georges Pauly

Die Besetzung von „Conti – Meine zwei Gesichter“

Désirée Nosbusch ist in „Meine zwei Gesichter“ erneut als Anwältin Anna Conti zu sehen. Wer ist darüber hinaus im Cast des Krimis?

Alle Darsteller und ihre Rollen im Überblick:

Désirée Nosbusch – Anna Conti

Malaya Stern Takeda – Henry Mahn

Maximilian Mundt – Carlo

Larissa Sirah Herden – Elisabeth „Liz“ Jordan

Daniel Sträßer – Matt Westphal

Lana Cooper – Kathrin Westphal

Gabi Gasser – Gabriella Conti

Achim Buch – Roland Grams

Tonio Arango – Wolf Mahn

Kailas Mahadevan – Anwalt Voss

Dafne-Maria Fiedler – Richterin Lepertz

Oliver Sauer – Oberstaatsanwalt von Hagen

Meryem Ebru Öz – Penny, Freundin von Carlo

Wann und wo wurde „Conti – Meine zwei Gesichter“ gedreht?

Der Film, der dieses Jahr erstausgestrahlt wird, wurde im Juni und Juli 2022 gedreht. Die Reihe „Conti“ spielt in Hamburg, wo die Folgen auch gedreht werden. Über genaue Drehorte in der Hansestadt war vorab nichts bekannt.