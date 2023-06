Für MMA-Kämpfer Conor McGregor brechen unruhige Zeiten an. Die NBA und das Team Miami Heat haben eine Untersuchung eingeleitet, nachdem Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs gegen den Kampfsportler Conor McGregor aufgetaucht sind. Dem 34-jährigen Iren wird vorgeworfen, nach dem vierten Spiel der NBA-Finals zwischen den Miami Heat und den Denver Nuggets eine Frau in einer Toilette angegriffen zu haben.

Vorwürfe der sexuellen Gewalt gegen MMA-Kämpfer McGregor bei NBA-Finals

McGregor wies die Vorwürfe in einer Erklärung zurück, die seine Anwältin Barbara Llanes der Nachrichtenagentur AFP zukommen ließ. "Die Anschuldigungen sind falsch. Herr McGregor wird sich nicht einschüchtern lassen", hieß es darin.

Frau „aggressiv geküsst“ und zu sexuellen Handlungen gezwungen?

Mehrere US-Medien berichten über die Vorwürfe, denen zufolge McGregor während des Spiels im Kaseya Center am vergangenen Freitag eine Frau "aggressiv geküsst" haben soll. Anschließend habe er versucht, sie in einer Toilette zu sexuellen Handlungen zu zwingen. Die Polizei in Miami bestätigte, dass eine Anzeige am Sonntag eingereicht wurde, ohne jedoch McGregor namentlich zu erwähnen.

Ermittlungen gegen McGregor sind bereits eingeleitet

Sowohl die Miami Heat als auch die NBA haben angekündigt, Ermittlungen einzuleiten. "Wir sind uns der Vorwürfe bewusst und führen eine gründliche Untersuchung durch", erklärten die Heat. "Solange das Ergebnis der Untersuchung nicht vorliegt, werden wir keine weiteren Kommentare abgeben." McGregor gilt als einer der größten Stars in der Geschichte der Ultimate Fighting Championship (UFC) im Bereich Mixed Martial Arts.