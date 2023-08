Am 13. August findet in Wiesbaden bereits zum fünften Mal ein beeindruckender Innenstadt-Wettkampf statt, bei dem sich die weltbesten Biathleten versammeln. Die Sportler werden rund um das Bowling-Green auf Skirollern unterwegs sein und mit ihren Original-Kleinkalibergewehren auf den neuen 1,4 km langen Rundkurs gehen, um ihre Form zu testen. Bekannte Top-Athleten wie Benedikt Doll, Tarjei Bø und die zweifache Gesamt-Weltcup-Siegerin Dorothea Wierer werden in der hessischen Landeshauptstadt erwartet.

Nachdem im letzten Jahr eine Veranstaltungspause eingelegt wurde, wird der diesjährige City-Biathlon wieder stattfinden. Eine große Zuschauertribüne wird am Schießstand auf der Wilhelmstraße aufgebaut sein.

Tickets, Zeitplan und Übertragung im TV & Stream – Alle Informationen zum 5. City-Biathlon in Wiesbaden.

Im Rahmen des City-Biathlons findet auch ein Abschiedsrennen für Denise Herrmann-Wick und viele weitere Biathlon-Stars statt, die ihre Karriere beenden.

City Biathlon Wiesbaden 2023 live: Wo wird das Event im Free-TV und Stream übertragen?

Viele Biathlon-Fans fragen sich, ob die Wettbewerbe auch im TV und Stream übertragen werden. Hier gibt es tolle Neuigkeiten!

Der City Biathlon 2023 wird, wie bereits in den Vorjahren, live im ZDF übertragen. Die beiden Hauptrennen, die jeweils etwa 30 Minuten dauern, sind am Sonntagnachmittag ab 14:30 Uhr für Damen und ab 15:30 Uhr für Herren live vom heimischen Fernsehsessel aus verfolgbar. Dank einer Partnerschaft mit der European Broadcasting Union (EBU) wird das Ereignis aus der hessischen Landeshauptstadt auch in anderen europäischen Ländern ausgestrahlt. Auch in der ZDF-Mediathek kann das Event im Stream verfolgt werden.

Free-TV : ZDF

: ZDF Pay-TV : -

: - Stream: ZDF Mediathek

Zeitplan City Biathlon 2023: Start, Termine & Uhrzeit

Alle wichtigen Termine beim Wiesbadener City Biathlon im Überblick.

Gibt es noch Tickets für den City-Biathlon?

Wer direkt an der Strecke zuschauen möchte, muss sich kein Ticket kaufen. Wer allerdings einen Platz auf der Zuschauertribüne ergattern möchte, muss sich ein Ticket kaufen. Die regulären Plätze sind allerdings bereits ausverkauft. Aktuell gibt es nur noch VIP-Tickets, die ihr euch auf der Website des Veranstalters kaufen könnt. Ein VIP-Ticket kostet 250 Euro pro Person.

Abschiedsrennen für Denise Herrmann-Wick und Co.

Zusätzlich zu den beiden Hauptrennen erwartet Biathlon-Fans in diesem Jahr eine besonders aufregende Attraktion: Eine Vielzahl von Top-Athletinnen, die kürzlich ihre aktive Karriere beendet haben, werden in Wiesbaden ein Abschiedsrennen bekommen, um sich von ihren Fans aus der Nähe und der Ferne zu verabschieden.

Unter den Teilnehmerinnen wird Weltmeisterin und Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick sein, ebenso wie ihre langjährige Mannschaftskollegin Vanessa Hinz. Aus Norwegen wird die 16-fache Olympiasiegerin und Weltmeisterin Marte Olsbu Røiseland nach Hessen reisen, um sich von ihren deutschen Fans gebührend zu verabschieden. Weitere herausragende Athletinnen vergangener Zeiten, wie Franziska Hildebrand, werden ebenfalls bei dem Event dabei sein. Die finale Teilnehmerliste wird in Kürze bekannt gegeben. Bei diesem Abschiedsrennen wird der Fokus nicht auf Zeiten und Platzierungen liegen, sondern vielmehr auf dem Spaß und der Freude am Sport.