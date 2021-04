Es war eine der verheerendsten Katastrophen der jüngeren Menschheitsgeschichte: Am 26. April 1986 explodierte der Reaktor-Block IV des Atomkraftwerks in Tschernobyl.

Anlässlich des 35. Jahrestags zeigt ProSieben im April 2021 an drei aufeinanderfolgenden Montagen die preisgekrönte Mini-Serie „Chernobyl“. Im Anschluss an die Serie beschäftigen sich zudem drei ProSieben-Dokumentationen näher mit dem Thema.

Wann ist die Serie „Chernobyl“ 2021 im Free-TV auf ProSieben zu sehen? Alle Infos zu Sendeterminen, Kritik und der Doku erfahrt ihr hier.

Wann kommt „Chernobyl“ 2021 im Free-TV? Start, Sendetermine, Sendezeit

Der Startschuss für die Mini-Serie „Chernobyl“ im Free-TV fällt am Montag, den 12.04.2021. An drei aufeinanderfolgenden Montagen wird die Serie dann abends auf ProSieben zu sehen sein.

Das sind die Sendetermine samt Sendezeit:

Folge 1+2: 12.04.2021 um 20:15 Uhr auf ProSieben

Folge 3+4: 19.04.2021 um 20:15 Uhr auf ProSieben

Folge 5: 26.04.2021 um 20:15 Uhr

Doku über Tschernobyl auf ProSieben: Sendetermine und Sendezeit

Im Anschluss an die Serie „Chernobyl“ zeigt ProSieben an jedem der drei Montage einen Teil der Doku-Reihe „Tschernobyl“.

Alle Sendetermine der Dokumentation im Überblick:

Teil 1 „Tschernobyl - Die Wolke über Deutschland“: 12.04.2021 um 22:50 Uhr auf ProSieben

Teil 2 „Tschernobyl - Die wahren Helden“: 19.04.2021 um 20:55 Uhr auf ProSieben

Folge 3 „Tschernobyl - Das Geschäft mit der Katastrophe“: 26.04.2021 um 20:15 Uhr

Alle wichtigen Fragen zur größten Atom-Katastrophe der Menschheitsgeschichte werden in der Doku „Tschenobyl“ beantwortet.

© Foto: ProSieben

„Chernobyl“ Kritik: Wie ist die Bewertung der Mini-Serie?

Die zehnfach „Emmy“ und zweimal „Golden Globe“ prämierte Serie über die Atom-Katastrophe von Tschernobyl wurde von Kritikern mit Lobeshymnen überhäuft. „Chernobyl“ ist bei IMDb mit einer durchschnittlichen Bewertung von 9,4 unter den Top 5 der bestbewertesten Serien.

Besonders gelobt wurde die Mini-Serie für ihre gute Schauspielleistung, Authentizität und Nähe zu den realen Ereignissen.

Dennoch gab es auch kritische Stimmen. Der Chefingenieur des Atomkraftwerks im Jahre 1986 Oleksiy Breus beispielsweise kritisierte die Darstellung der Kraftwerk-Belegschaft: „Die Kraftwerk-Mitarbeiter werden gezeigt, als hätten sie Angst vor allem gehabt. In der Realität waren sie eher bestmmt, sehr bestimmt, nicht einer der Bediensteten floh nach der Explosion.“

Serienmacher Craig Mazin rechtfertigt die abweichende Darstellung folgendermaßen: „Es gibt einen Unterschied zwischen dem perfekten Weg, es in Bezug auf die historische Authentizität richtig zu machen, und dem perfekten Weg, es so zu machen, dass die Leute es sich ansehen und anerkennen, was zählt. Man kann es nicht auf beiden Wegen haben, zumindest nicht in diesem Format.“

„Chernobyl“ Stream: Läuft die Serie auch auf Netflix, Amazon und Sky?

Die fünfteilige Drama-Serie „Chernobyl“ ist nicht nur im Free-TV auf ProSieben zu sehen. Auch auf Amazon Prime Video, Sky und Maxdome ist die Serie verfügbar. Allerdings sind die fünf Episoden auf allen Plattformen kostenpflichtig. Auf Netflix gibt es „Chernobyl“ aktuell nicht.