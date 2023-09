Am Freitag, den 15. September 2023, empfängt der Chemnitzer FC in der Regionalliga Nordost den 1. FC Lok Leipzig. Der Gastgeber aus Chemnitz ist noch sieglos in dieser Saison. Bisher gab es für die Mannschaft von Ex-Profi Christian Tiffert zwei Remis und fünf Niederlagen. Damit stehen die Chemnitzer im unteren Drittel der Tabelle. Gegen den 1. FC Lok Leipzig soll es nun endlich mit dem ersten Saisonsieg klappen. Die Leipziger haben vor dieser Partie sechs Punkte auf dem Konto, jedoch ist das Team von Almedin Civa seit zwei Spielen sieglos. Die letzten beiden Duelle dieser Mannschaften endeten jeweils mit einem Unentschieden.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel Chemnitzer FC gegen den 1. FC Lok Leipzig und die Übertragung im TV und Stream.

Chemnitzer FC vs. 1. FC Lok Leipzig – Regionalliga heute: Uhrzeit, Übertragung

Am Freitag, den 15.09.2023, trifft der Chemnitzer FC auf den 1. FC Lok Leipzig. Anpfiff der Partie ist um 19:00 Uhr im Stadion - An der Gellertstraße in Chemnitz. Die Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams : Chemnitzer FC, 1. FC Lok Leipzig

: Chemnitzer FC, 1. FC Lok Leipzig Wettbewerb : 7. Spieltag, Regionalliga Nordost

: 7. Spieltag, Regionalliga Nordost Datum und Anpfiff : Freitag, 15.09.2023, 19:00 Uhr

: Freitag, 15.09.2023, 19:00 Uhr Spielort : Stadion - An der Gellertstraße, Chemnitz

: Stadion - An der Gellertstraße, Chemnitz Schiedsrichter: Matthias Lämmchen (Meuselwitz)

Wer überträgt Chemnitzer FC gegen Lok Leipzig im TV?

Hier gibt es keine erfreulichen Nachrichten für alle Fans. Das Spiel zwischen dem Chemnitzer FC und dem 1. FC Lok Leipzig wird nicht live TV übertragen.

Wer zeigt Chemnitzer FC gegen Lok Leipzig kostenlos im Stream?

Hier gibt es erfreuliche Nachrichten für alle Fans. Für die Partie Chemnitzer FC gegen den 1. FC Lok Leipzig wird es einen kostenlosen Livestream geben. Der Mitteldeutsche Rundfunk überträgt diese Partie live und in voller Länge im Livestream. Übertragungsbeginn ist um 19:00 Uhr.