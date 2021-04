Am Dienstag, den 27.04.2021, steht das erste Halbfinal-Hinspiel der laufenden Champions-League-Saison 2020/2021 an: Real Madrid empfängt den FC Chelsea London. Dass Real der große Favorit auf einen Einzug ins Finale ist, weiß auch Chelsea-Trainer Thomas Tuchel: „Es könnte nicht schwieriger sein, gegen ein Team zu spielen, das die Champions League in den vergangenen Jahren regiert hat“, sagte der Coach. 13 Mal gewannen die Königlichen bereits den Champions-League-Titel, allein vier Mal in den vergangenen sieben Spielzeiten. Chelsea dagegen steht das erste Mal seit sieben Jahren im Halbfinale.

Wo wird die mit Spannung ewartete Partie zwischen Real und Chelsea übertragen?

Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream erfahrt ihr hier.

Real Madrid gegen FC Chelsea: Anstoß, Spielort, Prognose, Tipp

Das Champions League Spiel zwischen Real und Chelsea wird um 21:00 Uhr in Madrid angepfiffen.

Real Madrid präsentiert sich aktuell in starker Verfassung: Seit 17 Pflichtspielen sind die „Königlichen“ ohne Niederlage. Trotz des Ausfalls von Kapitän Sergio Ramos kassierte man in diesem Zeitraum nur acht Gegentreffer. Alleine in der Offensive hapert es noch. Beim 0:0 gegen Betis Sevilla gab es die zweite Nullnummer innerhalb von sieben Tagen und den nächsten Rückschlag im Kampf um die spanische Mesiterschaft. Alle Hoffnungen ruhen auf Torjäger Karim Benzema.

Doch mit dem FC Chelsea bekommt es das Team von Nationalspieler Toni Kroos mit einem Team zu tun, das aktuell in Topform ist: Seit der deutsche Coach Ende Januar sein neues Amt angetreten hat, wirkt die Mannschaft wie ausgewechselt. In der Premier League stürmte Chelsea auf Platz vier vor – im FA Cup-Halbfinale wurde der designierte Meister Manchester City ausgeschaltet. In 16 von 21 Spielen blieb Chelsea ohne Gegentor.

Dennoch dürfte ein Sieg im Halbfinal-Hinspiel für Real Madrid wahrscheinlicher sein und die Prognose auf einem Heimsieg liegen.

Alle Infos im Überblick:

Teams: Real Madrid, FC Chelsea London

Wettbewerb: Champions League 2020/2021, Halbfinale, Hinspiel

Datum und Uhrzeit: 27.04.2021, 21:00 Uhr

Spielort: Alfredo Di Stefano, Madrid

Schiedsrichter: Danny Makkelie (Niederlande)

Champions League Übertragung im TV: Real gegen Chelsea live im Free-TV und Live-Stream?

Das Halbfinal-Hinspiel der Champions League zwischen Real und Chelsea wird nicht live im Free-TV übertragen. Die Rechte an der Übertragung der Partie haben sich der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky gesichert. Auf beiden Plattformen wird die Partie in voller Länge übertragen.

Alle Infos zur Übertragung Real gegen Chelsea am 27.04.2021 um 21:00 Uhr:

Free-TV: -

Pay-TV: Sky Sport 1

Livestream: SkyTicket, SkyGo, DAZN

Hier könnt ihr die Champions League online kostenlos im Live-Stream sehen