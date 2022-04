Am Dienstag, 05.04.2022, geht die UEFA Champions League mit zwei Hinspielen im Viertelfinale weiter. Hier findet ihr alle Informationen zur Übertragung.

Das Premier-League-Spitzenduo Manchester City und FC Liverpool geht in seine Champions-League-Viertelfinals am Dienstag als Favorit. City bekommt es mit Atletico Madrid zu tun, Jürgen Klopps Reds spielen bei Benfica Lissabon.

Amazon Prime, DAZN, Sky: Wo werden die Champions-League-Spiele heute live im TV und Stream übertragen?

Wo werden die übertragen? Gibt es eine kostenlose Übertragung im Free-TV?

Alle Infos zur TV-Übertragung der heutigen Champions-League-Spiele Manchester City gegen Atletico und Benfica gegen Liverpool.

Amazon Prime oder DAZN – Wo wird die Champions League 2022 live übertragen?

Die Champions League ist seit dieser Saison nicht mehr auf Sky zu sehen. Die Rechte an der Übertragung der Königsklasse haben sich die Streaming-Plattformen DAZN und Amazon Prime gesichert.

Der kostenpflichtige Streamingdienst DAZN deckt mit 121-Live-Übertragungen fast alle Spiele der Champions-League-Saison 2021/22 ab und zeigt zudem die Spieltage in der Konferenz-Schaltung.

Auch Prime-Video-Kunden können auf Live-Übertragungen ausgewählter Champions-League-Partien freuen. Auf Amazon gibt es die CL-Topspiele am Dienstag zu sehen. Am heutigen Dienstag ist das der Fall bei der Begegnung Benfica Lissabon gegen den FC Liverpool.

Jürgen Klopp, Trainer des FC Liverpool, trifft mit den Reds im Viertelfinale der Champions League auf Benfica Lissabon. Verschafft sich Liverpool im Hinspiel in Lissabon eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in einer Woche?

Champions League 2021/22: Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Das ZDF darf wieder bewegte Bilder von der Königsklasse zeigen. Bis 2018 hatte der Sender sechs Jahre lang eine Partie pro Spieltag gezeigt. Jetzt darf das ZDF die Endspiele 2022, 2023 und 2024 live übertragen und zudem Höhepunkte. An insgesamt 14 Spieltagen zeigt das ZDF unter dem Namen „Sportstudio UEFA Champions League“ immer am Mittwoch um 23:00 Uhr lange Zusammenfassungen der Spiele. Die Sendung moderieren Jochen Breyer und Per Mertesacker. Die Spiele von im Viertelfinale laufen also nicht live im Free-TV – sondern bei DAZN und Amazon Prime.

Champions League heute live im Stream und TV: Die Übertragung am Dienstag, 7.4.2022

Alle Infos zur Übertragung der Hinspiele im Viertelfinale der Champions-League am Dienstag, 07.04.2022:

Manchester City – Atletico Madrid

Anstoß: 21:00 Uhr

21:00 Uhr Free-TV: -

Live-Stream: DAZN

Benfica Lissabon – FC Liverpool

Anstoß: 21:00 Uhr

21:00 Uhr Free-TV: -

- Live-Stream: Die Partie wird live und exklusiv auf Amazon Prime übertragen.

Champions League heute live: Gibt es eine Übertragung in der Konferenz?

Fußballfans fragen sich, ob die beiden Spiele heute Abend auch in einer Konferenz übertragen werden. Die Antwort lautet nein. Eine Übertragung in der Konferenz wird es heute nicht geben. Manchester City gegen Atletico Madrid wird auf DAZN übertragen. Benfica Lissabon gegen den FC Liverpool läuft auf Amazon Prime.

Champions League live im Stream und TV: Die Übertragung am Mittwoch, 8.4.2022

Alle Infos zur Übertragung der Hinspiele im Viertelfinale der Champions-League am Mittwoch, 08.04.2022:

FC Chelsea – Real Madrid

Anstoß: 21:00 Uhr

21:00 Uhr Free-TV : -

: - Live-Stream: DAZN

FC Villareal – FC Bayern München

Anstoß: 21:00 Uhr

21:00 Uhr Free-TV: -

- Live-Stream: DAZN

Champions League auf DAZN: Gibt es noch das kostenlose Test-Abo?