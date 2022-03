Am heutigen Dienstag, 22.03.2022, geht die UEFA Champions League der Frauen mit zwei spannenden Hinspielen im Viertelfinale weiter.

In der Münchener Allianz Arena kommt es im frühen Abendspiel zu einer Premiere: Erstmals bestreiten die Frauen des FC Bayern ein Spiel auf der ganz großen Bühne. Um 18:45 Uhr empfangen sie Paris St. Germain zum Viertelfinal-Hinspiel der Champions League. Erwartet werden mehr als 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Für Bayerns Vorstandschef Oliver Kahn ist die Partie „ein Meilenstein“ für die Frauenfußball-Abteilung. Im Anschluss an das Bayern-Spiel kommt es ab 21:00 Uhr zum „El Clásico“ zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona.

DAZN, Sky, Free-TV: Wo werden die Champions-League-Spiele der Frauen heute live im TV und Stream übertragen?

Die Champions League der Frauen geht mit den Viertelfinal-Hinspielen weiter. Alle Infos zur Übertragung der Partien am heutigen Dienstag, 22.03.2022:

FC Bayern München – Paris St. Germain

Anstoß: 18:45 Uhr

18:45 Uhr TV-Übertragung: -

- Live-Stream: DAZN, YouTube (free)

Real Madrid – FC Barcelona

Anstoß: 18:45 Uhr

18:45 Uhr TV-Übertragung: -

- Live-Stream: DAZN, YouTube (free)

UEFA Women’s Champions League Viertelfinale: Alle Hinspiele im Überblick

Neben den beiden Krachern Bayern vs. PSG und Real vs. Barcelona finden zwei weitere Begegnungen im Viertelfinale der Women’s Champions League statt. Juventus Turin empfängt am Mittwoch, den 23.03.2022, Olympique Lyon zum frühen Abendspiel. Im Anschluss daran rundet der VfL Wolfsburg dann den Spieltag ab. Die Wölfe gastieren im Viertelfinal-Hinspiel bei Arsenal London.

Alle Partien im Viertelfinale der UEFA Women’s Champions League im Überblick:

Champions League der Frauen am Dienstag, 22.03.2022

FC Bayern München – Paris St. Germain: 18:45 Uhr

Real Madrid – FC Barcelona: 21 Uhr

Champions League der Frauen am Mittwoch, 23.03.2022

Juventus Turin – Olympique Lyon: 18:45 Uhr

Arsenal London – VfL Wolfsburg: 21 Uhr

Chelseas Melanie Leupolz (links) und Wolfsburgs Lena Lattwein in Aktion. Die Frauen des VfL Wolfsburg setzten sich in der CL-Gruppenphase gegen Juventus Turin, Chelsea London und Servette FCCF durch und zogen als Gruppensieger ins Viertelfinale ein. Nun wartet mit dem Arsenal WFC eine schwere Aufgabe.

Champions League der Frauen: Übertragung live auf DAZN und YouTube

DAZN verfolgt die Mission, die UEFA Women's Champions League größer, die Spielerinnen und Teams bekannter zu machen und die nächste Generation von Athletinnen zu inspirieren. Um den Sport nachhaltig zu fördern, ging DAZN deshalb eine Partnerschaft mit YouTube ein und bietet den Wettbewerb für Fans auf der ganzen Welt frei verfügbar an. Der YouTube-Kanal der UEFA Women's Champions League von DAZN konnte bis dato mehr als 14 Millionen Aufrufe aus über 200 Ländern und Regionen verzeichnen, zusätzlich zu Millionen von Streams auf der DAZN-Plattform. Dafür stellte DAZN das größtes On-Air Team zusammen, das jemals für einen einzigen Sender über Frauenfußball berichtet hat. Insgesamt wurden 48 Spiele in 11 Sprachen über eine noch nie dagewesene Anzahl von Feeds an ein weltweites Publikum übertragen.

Champions League: Chelsea-Spielerin stoppt Flitzer mit Bodycheck

Im Frauen-Champions-League-Spiel zwischen Chelsea und Juventus streckte eine Spielerin einen Flitzer mit einem Bodycheck nieder. Sam Kerr vom FC Chelsea wurde daraufhin mit einer gelben Karte bestraft. Das Spiel wurde in der Folge normal weitergeführt.

Ein Video mit der kuriosen Szene seht ihr hier:

Neue Folge „Decoded“ mit Julia Simic und „Get Together“-Premiere auf DAZN

Fans können sich neben zahlreichen Interviews auf weitere spannende Inhalte auf DAZN freuen: DAZN Expertin Julia Simic blickt in der neuen Folge „Decoded“ auf Barca-Star Alexia Putellas. Außerdem feiert die neue, gemeinsam mit Adidas produzierte Content-Serie „Get Together“ ihre Premiere. In der ersten Folge trifft Ian Wright auf die Arsenal-Spielerinnen Lia Wälti und Stina Blackstenius, während in der zweiten Ausgabe die Bayern-München-Stars Leon Goretzka und Linda Dallmann aufeinandertreffen. „Es ist entscheidend, dass die Sichtbarkeit und die Möglichkeiten des Zugangs zum Frauensport erhöht wird, um mehr Zuschauer und Fans zu gewinnen. Nur so kann die Ungleichheit bei den Investitionen und der Berichterstattung zwischen Frauen- und Männersport beseitigt werden“, sagt DAZN CEO Shay Segev. „Wir werden die außergewöhnliche Begeisterung für die UEFA Women's Champions League in fast all unseren Märkten, mit weiteren Verbesserungen bei den Übertragungen, mehr On-Air-Talenten, mehr Content und mehr Berichterstattung noch weiter steigern.“