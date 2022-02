Am 23. Spieltag der 1. Bundesliga empfängt Borussia Dortmund heute Borussia Mönchengladbach. Das Spiel BVB gegen Gladbach findet am Sonntag, 20.02.2022, im Signal-Iduna-Park statt. Alle Infos zur Übertragung des Spiels in der Bundesliga findet ihr hier.

Dortmund gegen Gladbach Übertragung heute: Spielbeginn, Spielort, Datum

Das Spiel der Bundesliga zwischen BVB und Gladbach findet am Sonntag, den 20.02.2022, um 17:30 Uhr statt. Das Spiel wird im Signal-Iduna-Park in Dortmund ausgetragen.

Alle Infos zur Partie der 1. Bundesliga im Überblick:

Teams : Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach

: Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach Wettbewerb : 1. Bundesliga, 23. Spieltag

: 1. Bundesliga, 23. Spieltag Datum und Uhrzeit : 20.02.2022, 17:30 Uhr

: 20.02.2022, 17:30 Uhr Spielort: Signal-Iduna-Park, Dortmund

Dortmunds Trainer Marco Rose kündigte nach der Niederlage gegen die Rangers für das Spiel heute gegen Gladbach einen konsequenteren Umgang mit seinen Profis an.

BVB vs Gladbach: Welche Sender übertragen das Spiel der Bundesliga live im TV?

Das Spiel zwischen Dortmund und Gladbach wird nicht im Free-TV übertragen. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich der Pay-TV Sender DAZN gesichert. Dort wird die Partie live und in voller Länge übertragen.

Dortmund gegen Gladbach in der 1. Liga: Gibt es einen kostenlosen Live-Stream?

Auch einen kostenlosen Live-Stream für das Erstligaspiel wird es nicht geben. Bei DAZN kann das Spiel zwischen Dortmund und Mönchengladbach kostenpflichtig gestreamt werden.

Alle Infos zur Übertragung BVB gegen Gladbach am 20.02.2022 um 17:30 Uhr:

Bundesliga auf DAZN: Kosten für Jahresabo und Monatsabo

Der Streamingdienst DAZN bietet Sport-Übertragungen aus sämtlichen Bereichen und hat sich aktuell die Rechte für die Übertragung der Bundesliga-Spiele am Freitag und Sonntag gesichert. Um DAZN zu sehen, ist ein Abo nötig. Der Streamingdienst bietet hier zwei Modelle an:

Jahresabo für 274,99 Euro im Jahr (entspricht 24,99 Euro pro Monat)

für 274,99 Euro im Jahr (entspricht 24,99 Euro pro Monat) Monatsabo für 29,99 Euro pro Montag (entspricht 359,88 Euro pro Jahr)

Bei der monatlichen Variante ist das Abo flexibel kündbar. Bei der Jahres-Mitgliedschaft spart man sich fünf Euro auf den Monat gerechnet.