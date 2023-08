In der 1. Fußball-Bundesliga kommt es am heutigen Freitag im Eröffnungsspiel zum Aufeinandertreffen zwischen dem SV Werder Bremen und Rekordmeister FC Bayern München. In der Bundesliga findet das Duell bereits zum 113. Mal statt und ist damit die Rekord-Begegnung in der höchsten deutschen Spielklasse. Zum Start der 61. Bundesligasaison haben die Bremer zu Hause im Weserstadion nichts zu verlieren. Seit 27 Duellen in der 1. Liga warten die Hanseaten auf einen Sieg und holten nur vier Punkte gegen die Bayern. Die FCB-Fans freuen sich auf einen möglichen Einsatz des neuen Star-Stürmers Harry Kane.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel zwischen Werder Bremen und dem FC Bayern München und die Übertragung im Free-TV und Livestream.

Werder Bremen vs. FC Bayern – Bundesliga heute: Uhrzeit, Übertragung

Am Freitag, den 18.8.2023, treffen Werder Bremen und der FC Bayern aufeinander. Anstoß der Partie ist um 20:30 Uhr im Weserstadion in Bremen. Rund 42.100 Zuschauer werden live im Stadion dabei sein. Das Eröffnungsspiel ist somit ausverkauft. Alle Fans, die kein Ticket mehr ergattern konnten, haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung verfolgen zu können.

Alle Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams : Werder Bremen, FC Bayern München

: Werder Bremen, FC Bayern München Wettbewerb : 1. Fußball-Bundesliga 2023/24, 1. Spieltag

: 1. Fußball-Bundesliga 2023/24, 1. Spieltag Datum und Anpfiff : Freitag, 18.8.2023, 20:30 Uhr

: Freitag, 18.8.2023, 20:30 Uhr Spielort : Wohninvest Weserstadion, Bremen

: Wohninvest Weserstadion, Bremen Schiedsrichter : Felix Zwayer (Berlin)

: Felix Zwayer (Berlin) Zuschauer: 42.100 (ausverkauft)

Die Mannschaft von Werder beim Trainingsauftakt zur neuen Saison. Marvin Duksch und Co. haben heute mit dem FC Bayern mit den schwersten Gegner der Saison vor der Brust.

© Foto: Carmen Jaspersen/dpa

Bremen gegen Bayern: Übertragung des Eröffnungsspiels live im Free-TV?

In Sachen Live-Übertragung im Free-TV gibt es erfreuliche Nachrichten für alle Fans: Das Eröffnungsspiel zwischen Werder Bremen und dem FC Bayern wird live im Free-TV übertragen. Der Free-TV-Sender Sat.1 besitzt die Übertragungsrechte am Eröffnungsspiel der Fußball-Bundesliga. Dort wird das Spiel live und in voller Länge übertragen. Übertragungsbeginn ist um 19:30 Uhr mit den Vorberichten. Moderator Matthias Opdenhövel führt durch die Übertragung. Als Experte ist Stefan Kuntz mit dabei. Das Spiel wird kommentiert von Wolff-Christoph Fuss, als Reporter sind Andrea Kaiser und Thomas Herrmann im Einsatz.

Auch bei DAZN kann der Bundesliga-Auftakt zwischen Werder und den Bayern geschaut werden. Über den linearen TV-Sender DAZN 1 können Abonnenten die Partie im Fernsehen verfolgen. Die Übertragung beginnt mit den Vorberichten ab 19:30 Uhr. Moderatorin ist Laura Wontorra. Das Spiel wird kommentiert von Jan Platte und dem Experten Tim Borowski. Reporter vor Ort ist Marco Hagemann. Im Pay-TV auf Sky wird die Partie nicht übertragen.

Bundesliga live: Gibt es einen kostenlosen Stream für Werder gegen Bayern?

Für den Bundesliga-Auftakt 2023 zwischen Werder Bremen und dem FC Bayern gibt es einen kostenlosen Livestream. User haben hier mehrere Möglichkeiten: Der Sender Sat.1 überträgt die Partie in einem kostenlosen Livestream bei ran.de und bei joyn.de. Zudem kann das Eröffnungsspiel auf dem kostenpflichtigen Streamingportal DAZN verfolgt werden.

Alle Informationen zur Übertragung Werder Bremen gegen Bayern am 18.8.2023 um 20:30 Uhr:

Free-TV : Sat.1

: Sat.1 Pay-TV : DAZN 1

: DAZN 1 Livestream: ran.de, joyn.de, DAZN

Vor dem Werder-Spiel: Hamann warnt Bayern-Neuzugang Kane

Dietmar Hamann ist sich unsicher, ob Harry Kane die Sturm-Probleme beim FC Bayern wirklich lösen kann. „Ob er der Heilsbringer ist, weiß ich nicht. Er kennt das Umfeld nicht, die Liga und das Land. Harry Kane hat ja eigentlich bisher seine gesamte Karriere bei Tottenham verbracht. 25 Tore in England bedeuten nicht automatisch 35 oder 40 in der Bundesliga“, sagte Hamann. Der Sky-Experte prognostizierte herausfordernde Monate für Kane beim FC Bayern. „Ihm hängt ein riesiges finanzielles Paket auf dem Rücken. Einen Druck wie er hatte wohl noch nie ein Spieler in der Liga“, sagte Hamann.

1. Fußball-Bundesliga: Wer zeigt die Spieltags-Highlights im TV?

Wo können Fans die Highlights der Bundesliga sehen? Die Antwort: Am Samstag im TV wie gewohnt in der ARD-Sportschau ab 18:30 Uhr sowie im aktuellen Sportstudio des ZDF ab 23.00 Uhr. Am Sonntagabend sendet die ARD weiterhin Zusammenfassungen, Sport1 darf zudem am Sonntag auf die Partien vom Freitag und Samstag zurückschauen. Im Streamingbereich darf Axel Springer unmittelbar nach dem Abpfiff der Spiele Highlights zeigen. Freie digitale Clips gibt es am Montag auf den Plattformen der ARD, vom ZDF und Sport1 zu sehen.

