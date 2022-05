In der 1. Fußball-Bundesliga steht am heutigen Samstag, 14.5.2022, das große Saisonfinale an. Während der FC Bayern die Meisterschale bereits in Empfang genommen hat und Greuther Fürth sicher abgestiegen ist, stehen noch einige Entscheidungen aus. Welche Mannschaft steigt direkt ab? Wer kann sich auf den Relegationsplatz retten? Welche Teams schaffen es nach Europa?

Wo wird der 34. Spieltag live im TV übertragen?

im übertragen? Gibt es einen Livestream für die Spiele der Fußball-Bundesliga?

für die Spiele der Fußball-Bundesliga? Wie sehen die Tipps für den letzten Bundesliga-Spieltag aus?

Alle Infos zur Übertragung und den Expertentipps am heutigen Samstag bekommt ihr hier.

1. Fußball-Bundesliga: Diese Spiele finden am 34. Spieltag statt

Alle neun Spiele des letzten Spieltags der Fußball-Bundesliga werden zeitgleich am Samstagnachmittag um 15:30 Uhr angepfiffen und versprechen Spannung pur. Die Bundesligaspiele des 34. Spieltags im Überblick:

Borussia Dortmund vs. Hertha BSC

VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München

Bayer Leverkusen vs. SC Freiburg

1. FC Union Berlin vs. VfL Bochum

Borussia Mönchengladbach vs. TSG Hoffenheim

VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln

1. FSV Mainz 05 vs. Eintracht Frankfurt

FC Augsburg vs. SpVgg Greuther Fürth

Arminia Bielefeld vs. RB Leipzig

Der VfB hat sich am vergangenen Bundesliga-Spieltag mit einem überraschenden 2:2 beim FC Bayern München die Chance auf den direkten Klassenerhalt bewahrt. Gegen Köln müssen die Schwaben nun einen Heimsieg einfahren und hoffen, dass Dortmund im eigenen Stadion gegen Hertha BSC gewinnt.

© Foto: Matthias Balk/dpa

Bundesliga heute live im TV und Stream: Übertragung der Spiele am 34. Spieltag

Eingefleischte Bundesliga-Zuschauer müssten mittlerweile mit den Übertragungsrechten der Bundesliga vertraut sein und wissen, dass die Spiele der Bundesliga-Saison 2021/22 am Freitag und Sonntag vom Streamingdienst DAZN übertragen werden. Samstags ist dann der Pay-TV-Sender Sky am Start und überträgt die Partien um 15:30 Uhr sowie das Topspiel um 18:30 Uhr. Daher werden alle Spiele des letzten Spieltags exklusiv auf Sky im Pay-TV übertragen. Einen Livestream bietet Sky auch via Sky Ticket und der Sky Go App an. Eine Übertragung im Free-TV wird es somit leider nicht geben, ebenso gibt es keinen legalen Anbieter eines kostenlosen Livestreams.

Welcher Sky-Sender zeigt welches Bundesligaspiel und wer ist der Kommentator? Alle Infos dazu im Überblick:

Bundesliga-Konferenz mit allen neun Spielen

Sender: Sky Sport Bundesliga 1

Kommentator: Verschiedene

VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München

Sender: Sky Sport Bundesliga 2, Sky Sport Bundesliga UHD

Kommentator: Roland Evers

Borussia Dortmund vs. Hertha BSC

Sender: Sky Sport Bundesliga 3

Kommentator: Marcus Lindemann

VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln

Sender: Sky Sport Bundesliga 4

Kommentator: Wolff Fuss

Arminia Bielefeld vs. RB Leipzig

Sender: Sky Sport Bundesliga 5

Kommentator: Oliver Seidler

Bayer Leverkusen vs. SC Freiburg

Sender: Sky Sport Bundesliga 6

Kommentator: Martin Groß

1. FC Union Berlin vs. VfL Bochum

Sender: Sky Sport Bundesliga 7

Kommentator: Torsten Kunde

Borussia Mönchengladbach vs. TSG Hoffenheim

Sender: Sky Sport Bundesliga 8

Kommentator: Ulli Potofski

1. FSV Mainz 05 vs. Eintracht Frankfurt

Sender: Sky Sport Bundesliga 9

Kommentator: Klaus Veltman

FC Augsburg vs. SpVgg Greuther Fürth

Sender: Sky Sport Bundesliga 10

Kommentator: Markus Gaupp

Prognose und Tipps für den 34. Bundesliga-Spieltag: Die Expertentipps

Der 34. Spieltag der Bundesliga-Saison 2021/22 steht an. Doch wer schafft es im Saisonfinale einen Sieg einzufahren? Die Tipps für den 34. Spieltag laut bundesliga-tipphilfe.de:

Borussia Dortmund vs. Hertha BSC – Tipp: 2:1

VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München – Tipp: 0:2

Bayer Leverkusen vs. SC Freiburg – Tipp: 2:0

1. FC Union Berlin vs. VfL Bochum – Tipp: 3:1

Borussia Mönchengladbach vs. TSG Hoffenheim – Tipp: 2:1

VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln – Tipp: 2:0

1. FSV Mainz 05 vs. Eintracht Frankfurt – Tipp: 2:1

FC Augsburg vs. SpVgg Greuther Fürth – Tipp: 2:1

Arminia Bielefeld vs. RB Leipzig – Tipp: 1:3

Alles Wichtige zum Saisonfinale der 1. Fußball-Bundesliga

Vor dem 34. Spieltag der Fußball-Bundesliga steht der deutsche Meister mit dem FC Bayern München bereits fest. Auch für die bereits abgestiegenen Fürther ist die Saison quasi zu Ende. Zudem stehen die Champions-League-Teilnehmer Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen fest. Im Kampf um die weiteren internationalen Plätze und den Relegationsplatz stehen jedoch noch Entscheidungen an. Auch der zweite Absteiger ist noch nicht ganz fix.