Am Samstag, den 2. September 2023, stehen sich Chemie Leipzig und der Chemnitzer FC in der Regionalliga Nordost gegenüber. Der Gast aus Chemnitz ist noch sieglos in der Saison 2023/24. Mit zwei Punkten auf dem Konto befindet sich das Team von Christian Tiffert im unteren Drittel der Tabelle. Gegen Chemie Leipzig soll es nun mit dem ersten Saisonsieg klappen. Die BSG Chemie Leipzig ist seit zwei Spielen ungeschlagen, zuletzt gab es ein Remis gegen Energie Cottbus. Die Leipziger möchten gegen Chemnitz den dritten Heimsieg im dritten Heimspiel der Saison feiern. In fünf Aufeinandertreffen in der Regionalliga Nordost ging Chemie Leipzig dreimal als Sieger vom Platz. Einmal ging die Partie unentschieden aus und einmal gewann der Chemnitzer FC.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel BSG Chemie Leipzig gegen den Chemnitzer FC und die Übertragung im TV und Stream.

BSG Chemie Leipzig vs. Chemnitzer FC – Regionalliga heute: Uhrzeit, Übertragung

Am Samstag, den 02.09.2023, trifft Chemie Leipzig auf den Chemnitzer FC. Anpfiff der Partie ist um 16:00 Uhr im Alfred-Kunze-Sportpark in Leipzig. Die Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams : BSG Chemie Leipzig, Chemnitzer FC

: BSG Chemie Leipzig, Chemnitzer FC Wettbewerb : 6. Spieltag, Regionalliga Nordost

: 6. Spieltag, Regionalliga Nordost Datum und Anpfiff : Samstag, 02.09.2023, 16:00 Uhr

: Samstag, 02.09.2023, 16:00 Uhr Spielort: Alfred-Kunze-Sportpark, Leipzig

Wer überträgt Chemie Leipzig gegen Chemnitzer FC im Free-TV?

Hier gibt es erfreuliche Nachrichten für alle Fans. Das Spiel zwischen Chemie Leipzig und dem Chemnitzer FC wird live Free-TV übertragen. Der Sender MDR überträgt die Partie live und in voller Länge. Übertragungsbeginn ist mit dem Anstoß um 16:00 Uhr.

Chemie Leipzig gegen Chemnitzer FC: Gibt es einen kostenlosen Stream?

Erfreuliche Nachrichten für alle Fans! Das Spiel BSG Chemie Leipzig gegen Chemnitz wird vom Sender MDR parallel zur Übertragung im Free-TV auch im kostenlosen Livestream übertragen.

Alle Informationen zur Übertragung im Überblick.