Am Sonntag, den 17. September 2023, ist der Berliner AK in der Regionalliga Nordost zu Gast bei Chemie Leipzig. Der Gast aus Berlin konnte in dieser Saison noch keinen Sieg einfahren, zuletzt kassierte der Berliner AK eine deutliche Niederlage gegen Energie Cottbus. Mit zwei Punkten findet sich die Mannschaft von Jeffrey Seitz am Tabellenende wieder. Gelingt im siebten Anlauf der erste Saisonsieg? Chemie Leipzig hat nach sechs Spieltagen bereits zehn Punkte gesammelt und möchte in diesem Heimspiel den nächsten Sieg feiern. In den letzten beiden Duellen dieser Teams gingen die Leipziger jeweils als Sieger vom Platz.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel Chemie Leipzig gegen Berliner AK 07 und die Übertragung im TV und Stream.

Chemie Leipzig vs. Berliner AK – Regionalliga heute: Uhrzeit, Anpfiff, Übertragung

Am Sonntag, den 17.09.2023, trifft Chemie Leipzig auf den Berliner AK. Anpfiff der Partie ist um 13:00 Uhr im Alfred-Kunze-Sportpark in Leipzig. Die Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams : BSG Chemie Leipzig, Berliner AK

: BSG Chemie Leipzig, Berliner AK Wettbewerb : 7. Spieltag, Regionalliga Nordost

: 7. Spieltag, Regionalliga Nordost Datum und Anpfiff : Sonntag, 17.09.2023, 13:00 Uhr

: Sonntag, 17.09.2023, 13:00 Uhr Spielort : Alfred-Kunze-Sportpark, Leipzig

: Alfred-Kunze-Sportpark, Leipzig Schiedsrichter: Florian Lukawski (Oranienburg)

Wer überträgt Chemie Leipzig gegen Berliner AK im TV?

Hier gibt es keine erfreulichen Nachrichten für alle Fans. Das Spiel zwischen Chemie Leipzig und dem Berliner AK wird nicht live TV übertragen.

Läuft BSG Chemie Leipzig gegen Berliner AK 07 im Stream?

Auch hier gibt es keine erfreulichen Nachrichten für alle Fans. Für die Partie Chemie Leipzig gegen den Berliner AK gibt es keinen Livestream.