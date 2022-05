SV Werder Bremen gegen SSV Jahn Regensburg heute live: Am 34. Spieltag der 2. Bundesliga trifft der Werder Bremen auf Jahn Regensburg. Die Partie findet am Sonntag, 15.05.2022, um 15:30 Uhr statt. Werder Bremen kämpft um den Aufstieg in die 1. Bundesliga. Das Team von Ole Werner hat alles selber in der Hand. Ein Unentschieden gegen Regensburg bedeutet den direkten Aufstieg. Darauf will Bremen aber nicht spekulieren. "Zu denken, dass nur noch ein Punkt reicht, wäre gefährlich", sagte Clemens Fritz, Werders Leiter Profifußball.

Die Partie zwischen Werder Bremen und dem SSV Jahn Regensburg am 34. Spieltag der 2. Bundesliga findet am Sonntag, den 15.05.2022 um 15:30 Uhr im Weserstadion in Bremen statt. Das Spiel wird ausverkauft sein, 42.358 Zuschauer werden dieses Partie live vor Ort sehen.

Werder empfängt am Sonntag den SSV Jahn Regensburg. Dem Team von Trainer Ole Werner reicht ein Punkt, um die direkte Rückkehr in die Erste Liga perfekt zu machen.

Werder Bremen vs. Jahn Regensburg live Übertragung: Wer zeigt das Spiel im Free-TV?

Hier werden die Fans beider Mannschaften leider enttäuscht sein. Die Begegnung Bremen gegen Regensburg in der 2. Bundesliga wird nicht live im Free-TV übertragen. Der Pay-TV Sender Sky hat die Rechte an der 2. Bundesliga am Sonntag. Dort wird das Spiel als Einzelspiel übertragen und von Oliver Seidler kommentiert. Auch in der Konferenz kann das spannende Spiel verfolgt werden. Die Übertragung beginnt um 14:30 Uhr mit Moderator Yannick Erkenbrecher.

Werder Bremen gegen Regensburg live im Stream sehen?

Für diese Partie wird es keinen kostenlosen Live-Stream geben. Bei Sky kann die Partie zwischen Bremen und Regensburg kostenpflichtig gestreamt werden.

34. Spieltag: DFL bereitet Zweitliga-Meisterehrung in Nürnberg und Bremen vor

Die Deutsche Fußball Liga bereitet die Ehrung des Meisters der 2. Bundesliga am Sonntag an zwei Standorten vor. Wenn der FC Schalke 04 in der Partie beim 1. FC Nürnberg die Tabellenführung verteidigt, wird DFL-Geschäftsführerin Donata Hopfen die Meisterschale im Max-Morlock-Stadion überreichen, teilte der Dachverband am Dienstag mit. Falls der SV Werder Bremen, der gegen Jahn Regensburg spielt, Schalke noch von Platz eins verdrängt, werde DFL-Präsidiumsmitglied Ansgar Schwenken die Trophäe in der Hansestadt übergeben. Die Original-Meisterschale der 2. Bundesliga wird sich laut DFL beim Spiel des Spitzenreiters und sicheren Bundesliga-Aufsteigers Schalke im Nürnberger Stadion befinden. In Bremen stehe eine Kopie bereit.