Nach der ersten Folge der „Breisgau“-Reihe im Oktober 2021 gibt es jetzt im ZDF ein Wiedersehen mit der Freiburger Mordkommission. In „Breisgau – Nehmen und Geben“ müssen sich Hauptkommissarin Tanja Wilken und Kollege Dennis Danzeisen in ihrem zweiten Fall wieder Verbrechen und komplizierten Ermittlungen stellen.

Wann läuft „Breisgau – Nehmen und Geben“ im ZDF?

Worum geht es in Folge 2 ?

? Welche Schauspieler sind dabei?

„Breisgau – Nehmen und Geben“: ZDF-Sendetermin und Mediathek

Folge 2 der „Breisgau“-Reihe läuft am Mittwoch, 06.04.2022, zur Primetime um 20:15 Uhr im ZDF.

„Breisgau – Nehmen und Geben“ hat Laufzeit von 90 Minuten und ist noch bis zum 29.03.2023 in der ZDF-Mediathek verfügbar.

„Breisgau – Nehmen und Geben“: Handlung des ZDF-Krimis

Hauptkommissarin Tanja Wilken und ihr Kollege Dennis Danzeisen werden in „Breisgau – Nehmen und Geben“ mit der Vergangenheit von Onkel Daniel konfrontiert.

Im zweiten Fall des Ermittler-Duos müssen sie ein Verbrechen an René Klettner aufklären. Dieser wurde halbtot aus der Dreisam geborgen. Nachdem er aus dem Koma erwacht, beschuldigt er den Ex-Polizisten Daniel der Rache. Klettners Frau hatte den Beamten bei einem Einsatz vor Jahren so schwer verletzt, das er daraufhin den aktiven Dienst an den Nagel hängen musste. Während der Ermittlungen tauchen allerdings noch weitere Verdächtige mit Motiven auf: Da wäre zum einen Renés alter Kumpel Thomas Zühlke, mit dem er noch am Tatabend zum Essen zusammen saß. Oder aber auch die Pflegeeltern von Klettners Sohn Oskar. Raimund und Thekla Fischer befürchten nämlich, dass sie den Jungen wieder abgeben müssen und könnten versucht haben, dies mit der Beseitigung des leiblichen Vaters zu verhindern.

Während die Ermittlungen im Falle Klettner auf Hochtouren laufen, findet noch ein weiteres Verbrechen statt: Revierleiterin Dorothea Danzeisen und ihr Team haben einen berüchtigten Kunstdieb im Auge. David Danzeisen, der Polizeimeister und seine Kollegin Diana Gruber machen sich auf die Jagd nach dem Dieb.

Hauptkommissarin Tanja Wilken (Katharina Nesytowa) und Dennis Danzeisen (Joscha Kiefer) ermitteln in ihrem zweiten gemeinsamen Fall im Breisgau.

© Foto: ZDF/Maria Wiesler

„Breisgau – Nehmen und Geben“: Darsteller am 06.04.2022

In den Hauptrollen der Ermittler sind auch in Folge 2 Katharina Nesytowa und Joscha Kiefer zu sehen. Wer die weiteren Schauspieler im Cast sind, seht ihr hier:

Darsteller – Rollen