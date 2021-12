Die europäischen Top-Ligen pausieren an den Feiertagen, doch am zweiten Weihnachtsfeiertag rollt in England der Ball. Am heutigen Sonntag, den 26.12.2021, findet der Boxing Day 2021 in der Premier League statt. Trotz der rasant steigenden Infektionszahlen will die EPL an ihrem Plan festhalten, die Spiele auszutragen.

Wann spielen die Teams am Boxing Day 2021 ?

? Wo werden die Partien live im TV und Stream übertragen?

übertragen? Alle Infos findet ihr hier.

Premier League Boxing Day 2021: Der Spielplan am 26.12.2021

Auf einem Krisentreffen einigten sich die 20 Premier-League-Clubs darauf, dass die geplanten Spiele am Boxing Day nicht verschoben werden. Wenn mindestens 13 fitte Spieler und ein Torhüter zur Verfügung steht, wollen die Clubs antreten.

Allerdings hat die Premier League am Donnerstag die für den 2. Weihnachtsfeiertag geplanten Partien zwischen Liverpool und Leeds United sowie zwischen den Wolverhampton Wanderers und dem FC Watford abgesagt. Der Grund: Corona-Ausbrüche bei Leeds und Watford.

Hier findet ihr alle Spiele am 26.12.2021 der Premier League:

Liverpool FC vs. Leeds United um 13:30 Uhr (abgesagt)

Wolverhampton vs. Watford um 13:30 Uhr (abgesagt)

West Ham United vs. Southampton um 16:00 Uhr

Tottenham Hotspur vs. Crystal Palaca um 16:00 Uhr

Norwich City vs. Arsenal um 16:00 Uhr

Manchester City vs. Leicester City um 16:00 Uhr

Burnley vs. Everton um 16:00 Uhr

Aston Villa vs. Chelsea um 18:30 Uhr

Brighton vs. Brentford um 21:00 Uhr

Newcastle United vs. Manchester United am 27.12.2021 um 21:00 Uhr

Boxing Day 2021: Wo werden die Spiele der Premier League im TV übertragen?

Der 19. Spieltag der Premier League wird nicht im Free-TV übertragen. Die exklusiven Rechte der Premier League hat sich der Pay-TV Sender Sky gesichert. Dort werden die Partien live und in voller Länge übertragen.

Premier League 19. Spieltag: Gibt es einen kostenlosen Live-Stream?

Hier gibt es für die Fußballfans erneut schlechte Nachrichten. Einen kostenlosen Live-Stream für den Boxing Day 2021 wird es nicht geben. Auch hier hat Sky die Nase vorne. Der Pay-TV Sender bietet einen kostenpflichtigen Live-Stream an.

Alle Infos zur Übertragung am Sonntag, den 26.12.2021, im Überblick: