Am heutigen Sonntag, den 05.12.2021, trifft Borussia Mönchengladbach auf den SC Freiburg. Die Freiburger befindet sich, nach überragendem Saisonstart, in der Krise. Die letzten drei Spiele gingen allesamt verloren. Gegen die Borussia will der SC wieder zurück auf die Erfolgsspur. Die Gladbacher verloren am vergangenen Spieltag im Rhein-Derby gegen Köln mit 4:1. Borussia hängt den Saisonerwartungen deutlich hinterher und muss sich momentan mit einem Tabellenplatz im Mittelfeld zufrieden geben. Gegen leidenschaftliche und vor allem defensivstarke Freiburger werden sich die Fohlen etwas einfallen müssen, um das Abwehrbollwerk zu knacken.

Wo wird das Bundesliga-Spiel zwischen Gladbach und Freiburg live im TV übertragen?

im übertragen? Gibt es eine kostenlose Übertragung im Livestream ?

? Alle Infos zur Übertragung der Partie bekommt ihr hier.

1. Fußball-Bundesliga – Gladbach vs. SC Freiburg: Datum, Uhrzeit, Spielort

Das Spiel zwischen Borussia Mönchenglabdach und SC Freiburg findet am Sonntag, den 05.12.2021, um 17:30 Uhr statt. Gespielt wird im Borussia-Park in Gladbach

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Borussia Mönchengladbach, SC Freiburg

: Borussia Mönchengladbach, SC Freiburg Wettbewerb : 1. Bundesliga, 14. Saisonspiel

: 1. Bundesliga, 14. Saisonspiel Datum und Uhrzeit : 05.12.2021, 17:30 Uhr

: 05.12.2021, 17:30 Uhr Spielort: Borussia-Park, Gladbach

Gladbach vs. SC Freiburg: So seht ihr das Spiel der 1. Fußball-Bundesliga live im TV

Fußballfans fragen sich, ob die Partie live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es leider schlechte Nachrichten. Das Spiel der 1. Bundesliga zwischen Borussia Mönchengladbach und SC Freiburg wird nicht live im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es nicht geben. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich der Streamingdienst DAZN gesichert. Dort wird die Partie live und in voller Länge übertragen.

Borussia vs. Freiburg: Livestream auf DAZN

Das Spiel zwischen Gladbach und Freiburg wird live auf DAZN übertragen. Der Livestream-Sender geht um 17:00 Uhr mit den Vorberichten live auf Sendung. Um 17:30 Uhr erfolgt der Anpfiff. Kommentiert wird die Partie von Marco Hagemann. Unterstützt wird er von Experte Benny Lauth.

Alle Infos zur Übertragung Gladbach vs. Freiburg am 05.12.2021 um 17:30 Uhr: