Es ist das erste Vorbereitungsspiel des Bundesligisten aus Mönchengladbach. Der Gegner beim heutigen Testspiel am Freitag, den 1.7.2022, heißt Rot-Weiss Essen. Für Essen ist es das erste Testspiel vor heimischen Publikum. Auch der neue Cheftrainer Daniel Farke feiert bei diesem Spiel eine Premiere. Es ist das erste Spiel aud der Bank von Borussia Mönchengladbach.

Wird das Testspiel zwischen dem Bundesligisten und Rot-Weiss Essen live im Fernsehen übertragen? Gibt es einen Livestream für diese Partie? Alle Infos zur Übertragung im Überblick.

Borussia Mönchengladbach - Rot-Weiss Essen – Testspiel: Uhrzeit, Anstoß, Spielort

Am heutigen Freitag, 01.07.2022, testet Borussia Mönchengladbach gegen Rot-Weiss Essen. Anpfiff der Partie ist um 19:00 Uhr im Stadion an der Hafenstraße in Essen. Es sind noch Tickets verfügbar, die Abendkasse öffnet ab 17:30 Uhr.

Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : Borussia Mönchengladbach, Rot-Weiss Essen

: Borussia Mönchengladbach, Rot-Weiss Essen Wettbewerb : Testspiel

: Testspiel Datum und Anpfiff : Freitag, 01.07.2022, 19:00 Uhr

: Freitag, 01.07.2022, 19:00 Uhr Spielort: Stadion an der Hafenstraße, Essen

Gladbach vs. RW Essen live: Wer überträgt das Testspiel im TV und Stream?

nicht live im Free-TV übertragen. Jedoch dürfen sich die Fans beider Teams auf einen kostenlosen Livestream freuen. Der hauseigene Sender von Borussia Mönchengladbach „YouTube-Channel von Gladbach wird das Spiel kostenlos übertragen. Das Vorbereitungsspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Rot-Weiss Essen wirdübertragen. Jedoch dürfen sich die Fans beider Teams auf einenfreuen. Der hauseigene Sender von Borussia Mönchengladbach „ FohlenTV “ überträgt das Testspiel im Stream. Auch auf demwird das Spiel kostenlos übertragen.

Alle Infos zur Übertragung im Überblick:

Free-TV : –

: – Pay-TV : –

: – Livestream: FohlenTV, YouTube

Weitere Termine von Borussia Mönchengladbach in der Vorbereitung auf die Saison 2022/23

In der Vorbereitung auf die Bundesliga-Saison 2022/23 bestreitet die Mannschaft von Trainer Daniel Farke weitere acht Testspiele. Unter anderem gegen zwei spanische Erstligisten. Am 31. Juli 2022 steht das erste Pflichtspiel der Saison an. In der ersten Runde des DFB-Pokals trifft Borussia Mönchengladbach auf den SV Oberachern. Am ersten Spieltag in der Bundesliga haben die „Fohlen“ die TSG Hoffenheim zu Gast.