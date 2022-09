Am heutigen Samstag, 17.09.2022, ist RB Leipzig beim Topspiel der Bundesliga zu Gast bei Borussia Mönchengladbach. Das Team aus Leipzig konnte unter dem neuen Trainer Marco Rose am vergangenen Spieltag mit 3:0 gegen Borussia Dortmund gewinnen. Borussia Mönchengladbach ist seit drei Spielen sieglos hat aber nach sechs Spielen nur fünf Gegentore kassiert. Das ist in der Fußball-Bundesliga der zweitbeste Wert hinter Tabellenführer Union Berlin.

Übertragung im TV : Läuft Gladbach gegen RB Leipzig live im Free-TV ?

DAZN, Sky und Co .: Gibt es eine Übertragung im Stream?

.: Gibt es eine Übertragung im Stream? Gibt es einen kostenlosen Live-Stream?

Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig heute – Übertragung, Uhrzeit, Zuschauer

Am Samstag, den 17.09.2022, trifft Borussia Mönchengladbach auf RB Leipzig. Anstoß der Partie ist um 15:30 Uhr im Borussia-Park in Mönchengladbach. Das Stadion wird ausverkauft sein. Alle Fans, die kein Ticket mehr ergattern konnten, haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung verfolgen zu können. Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : Borussia Mönchengladbach, RB Leipzig

: Borussia Mönchengladbach, RB Leipzig Wettbewerb : 7. Spieltag, 1. Bundesliga

: 7. Spieltag, 1. Bundesliga Datum und Anpfiff : Samstag, 17.09.2022, 15:30 Uhr

: Samstag, 17.09.2022, 15:30 Uhr Spielort : Borussia-Park, Mönchengladbach

: Borussia-Park, Mönchengladbach Zuschauer : 59.724

: 59.724 Schiedsrichter: Patrick Ittrich (Hamburg)

Unter der Woche verlor RB Leipzig mit 0:2 gegen Real Madrid.

© Foto: Jan Woitas/dpa

Bundesliga-Topspiel live: Wo läuft Mönchengladbach gegen Leipzig im TV?

Das Bundesligaspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig wird nicht live im empfangbaren Fernsehen übertragen. Der Pay-TV-Sender Sky hat die Übertragungsrechte für die 1. Bundesliga am Samstag. Dort wird das Spiel live und in voller Länge übertragen. Das Spiel wird auf Sky Sport 1, Sky Sport UHD und Sky Sport Top Event übertragen.

Borussia Mönchengladbach vs. RB Leipzig: Wird es einen kostenlosen Stream geben?

Für diese Partie wird es keinen kostenlosen Live-Stream geben. Auch hier besitzt der Pay-TV-Sender Sky die Übertragungsrechte. Auf den Plattformen SkyGo und WOW wird das Spiel gestreamt. Diese Plattformen sind kostenpflichtig.

Alle Infos zur Übertragung im Überblick.

Free-TV : –

: – Pay-TV : Sky Sport 1, Sky Sport UHD, Sky Sport Top Event

: Sky Sport 1, Sky Sport UHD, Sky Sport Top Event Live-Stream: SkyGo, WOW

Champions League: RB Leipzig unterliegt Real Madrid

Am Mittwochabend verlor RB Leipzig mit 0:2 gegen Real Madrid. Die Leipziger hielten lange mit dem Titelverteidiger mit. Der Führungstreffer für Real Madrid fiel erst in der 80. Spielminute. Das 0:2 kassierten die Leipziger in der Nachspielzeit.