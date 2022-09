Am heutigen Sonntag stehen sich Borussia Mönchengladbach und der 1. FSV Mainz 05 in der 1. Bundesliga gegenüber. Das Team aus Mönchengladbach spielte am vergangenen Spieltag 1:1 unentschieden beim FC Bayern München. Der 1. FSV Mainz 05 unterlag Bayer 04 Leverkusen mit 0:3 und steht mit sieben Punkten im Tabellenmittelfeld.

Übertragung im TV : Läuft Mönchengladbach vs. Mainz live im Free-TV ?

: Läuft Mönchengladbach vs. Mainz live im ? DAZN, Sky und Co .: Gibt es eine Übertragung im Stream?

.: Gibt es eine Übertragung im Stream? Gibt es einen kostenlosen Live-Stream?

Borussia Mönchengladbach gegen 1. FSV Mainz 05 – Übertragung, Uhrzeit, Zuschauer

Am Sonntag, den 04.09.2022, trifft Borussia Mönchengladbach auf den 1. FSV Mainz 05. Anstoß der Partie ist um 17:30 Uhr im Borussia-Park in Mönchengladbach. Das Stadion wird ausverkauft sein. Alle Fans, die kein Ticket mehr ergattern konnten, haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung verfolgen zu können.

Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : Borussia Mönchengladbach, 1. FSV Mainz 05

: Borussia Mönchengladbach, 1. FSV Mainz 05 Wettbewerb : 5. Spieltag, 1. Bundesliga

: 5. Spieltag, 1. Bundesliga Datum und Anpfiff : Sonntag, 04.09.2022, 17:30 Uhr

: Sonntag, 04.09.2022, 17:30 Uhr Spielort : Borussia-Park, Mönchengladbach

: Borussia-Park, Mönchengladbach Zuschauer: 59.724

Karim Onisiwo (r) ist der beste Torschütze der Mainzer in dieser Saison.

© Foto: Thomas Frey/dpa

1. Bundesliga live: Wo läuft das Spiel zwischen Mönchengladbach und Mainz im TV?

Hier gibt es keine erfreulichen Nachrichten für alle Fans. Die Partie zwischen Mönchengladbach und dem 1. FSV Mainz 05 wird nicht live im Free-TV übertragen. Der Streamingdienst „DAZN“ besitzt die Übertragungsrechte an der 1. Bundesliga am Sonntag. Über den linearen TV-Sender DAZN 1 können DAZN-Abonnenten die Partie im Fernsehen verfolgen. Die Übertragung beginnt mit den Vorberichten ab 16:45 Uhr. Moderator ist Tobi Wahnschaffe. Das Spiel wird kommentiert von Marco Hagemann und dem Experten Sebastian Kneißl.

Borussia Mönchengladbach vs. 1. FSV Mainz 05: Wird es einen kostenlosen Stream geben?

Einen kostenlosen Live-Stream wird es für diese Partie ebenfalls nicht geben. Der Streamingdienst „DAZN“ wird dieses Spiel auf seiner Plattform streamen. Der Live-Stream erfordert allerdings kostenpflichtiges DAZN-Abonnement.

Alle Infos zur Übertragung im Überblick.

Free-TV : -

: - Pay-TV : DAZN 1

: DAZN 1 Live-Stream: DAZN

DAZN 1 und DAZN 2: Die Fernsehsender via Sky empfangen

Die beiden linearen Fernsehsender DAZN 1 und DAZN 2 können dank verschiedener Kooperationen (Vodafone oder Sky) empfangen werden. Ein aktuelles Sky-Abonnement ist dafür beispielsweise von Nöten. Das DAZN-TV-Paket richtet sich an alle, die mit einer schlechten Internetverbindung zu kämpfen und Schwierigkeiten haben, DAZN ganz regulär zu empfangen.