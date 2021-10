Nach dem sensationellen 5:0 Erfolg im DFB-Pokal gegen den FC Bayern München empfängt Borussia Mönchengladbach am heutigen Sonntag, den 31.10.2021, den VfL Bochum im heimischen Borussia-Park. Die Gladbacher wollen nach einer bis dahin durchwachsenen Saison an den Leistungen im Pokalspiel anknüpfen. In der Liga stehen die Fohlen auf dem 12. Platz. Definitiv zu wenig für eine Mannschaft, die vor der Saison noch die internationalen Plätze anvisiert hat. Die Borussia hat dieses Jahr gegen tiefstehende Teams große Schwierigkeiten – Die schlechte Chancenverwertung ist hierbei ein Problem. Der VfL Bochum befindet sich mit nur einem Punkt weniger auf dem 14. Tabellenplatz. Mit einem Sieg würden sich die Bochumer von den Abstiegsplätzen distanzieren.

Wo wird die mit Spannung erwartete Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und dem VfL Bochum live übertragen?

und dem übertragen? Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream erfahrt ihr hier.

Borussia Mönchengladbach gegen VfL Bochum: Datum, Uhrzeit, Spielort

Das Spiel zwischen Gladbach und Bochum findet am Sonntag, den 31.10.2021, statt. Um 17:30 Uhr ertönt im Borussia-Park der Anpfiff.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Borussia Mönchengladbach, VfL Bochum

: Borussia Mönchengladbach, VfL Bochum Wettbewerb : 1. Bundesliga, 10. Spieltag

: 1. Bundesliga, 10. Spieltag Datum und Uhrzeit : 31.10.2021, 17:30 Uhr

: 31.10.2021, 17:30 Uhr Spielort: Borussia-Park, Gladbach

Gladbach vs. Bochum live im TV und Stream: Free-TV, Sky oder DAZN?

Das Spiel der 1. Bundesliga zwischen Borussia Mönchengladbach und dem VfL Bochum wird nicht live im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es nicht geben. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich der Streamingdienst DAZN gesichert. Dort wird die Partie live und in voller Länge übertragen. Sky wird die Begegnung nicht zeigen.

Alle Infos zur Übertragung Gladbach gegen Bochum am 31.10.2021 um 17:30 Uhr: