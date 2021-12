Borussia Mönchengladbach trifft in der englischen Woche der 1. Fußball-Bundesliga am heutigen Mittwoch, 15.12.2021, auf Eintracht Frankfurt. Es ist der 16. Spieltag der aktuellen Saison 2021/22.

Beide Teams laufen den Saisonerwartungen hinterher. Vor allem bei der Borussia herrscht Alarmstufe rot. Die Gladbacher befinden sich in einer Negativserie von drei verlorenen Spielen in Folge. Die internatinalen Plätze sind in weite Ferne gerückt. Die Eintracht hat aus den letzten fünf Bundesligapartien nur eines verloren. Am vergangenen Spieltag feierten sie einen überragenden 5:2-Erfolg gegen Leverkusen.

Wo wird das Bundesliga-Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Eintracht Fraknfurt live im TV übertragen?

übertragen? Gibt es eine kostenlose Übertragung im Livestream ?

? Alle Infos zur Übertragung der Partie bekommt ihr hier.

1. Fußball-Bundesliga – Gladbach gegen Frankfurt: Uhrzeit, Spielort, Anpfiff

Das Spiel zwischen der Borussia und der Eintracht findet am Mittwoch, den 15.12.2021, um 18:30 Uhr statt. Das Spiel wird im Borussia-Park in Gladbach ausgetragen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt

: Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt Wettbewerb : 1. Bundesliga, 16. Saisonspiel

: 1. Bundesliga, 16. Saisonspiel Datum und Uhrzeit : 15.12.2021, 18:30 Uhr

: 15.12.2021, 18:30 Uhr Spielort: Borussia-Park, Gladbach

Borussia Mönchengladbach – Eintracht Frankfurt: Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Fußballfans fragen sich, ob das spiel der 1. Bundesliga live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es leider schlechte Nachrichten. Das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen. Die Rechte für die Partie hat sich der Pay-TV Sender Sky gesichert. Dort wird die Begegnung live und in voller Länge übertragen.

Gladbach vs. SGE: So seht ihr das Spiel im Livestream im Internet

Auch in Sachen Livestream im Internet gibt es schlechte Nachrichten: Für das Spiel zwischen der Borussia und Frankfurt wird es keinen kostenlosen Live-Stream geben. Sky hat sich die Exklusivrechte an den Bundesliga-Spielen unter der Woche gesichert, bietet jedoch einen Livestream über Sky Go und Sky Ticket an.

Die Streamingplattform DAZN wird das Spiel nicht übertragen.

Alle Infos zur Übertragung am Samstag, den 15.12.2021, um 18:30 Uhr hier im Überblick: