Am letzten Spieltag vor der Winterpause ist Borussia Dortmund zu Gast bei Borussia Mönchengladbach. Beide Teams verloren ihre Partien am vergangenen Spieltag. Die Fohlen aus Gladbach holten 15 ihrer 19 Punkten vor heimischem Publikum, gegen den BVB möchte die Mannschaft von Trainer Daniel Farke den nächsten Sieg feiern. Im letzten Borussen-Duell setzten sich die Dortmunder deutlich mit 6:0 durch.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund und die Übertragung im Free-TV und Stream.

Gladbach gegen Dortmund heute: Uhrzeit, Anstoß, Übertragung

Am Freitag, den 11.11.2022, treffen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund aufeinander. Anstoß der Partie ist um 20:30 Uhr im Borussia-Park in Mönchengladbach. Alle Fans, die nicht im Stadion dabei sein können, haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung verfolgen zu können. Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund

: Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund Wettbewerb : 15. Spieltag, 1. Bundesliga 2022/23

: 15. Spieltag, 1. Bundesliga 2022/23 Datum und Anpfiff : Freitag, 11.11.2022, 20:30 Uhr

: Freitag, 11.11.2022, 20:30 Uhr Spielort : Borussia-Park, Mönchengladbach

: Borussia-Park, Mönchengladbach Zuschauer: 59.724

Der 17-jährige Youssoufa Moukoko (Bild) ist mit sechs Treffen der erfolgreichste Torschütze von Borussia Dortmund. Dazu lieferte er in der bisherigen Saison vier Vorlagen.

1. Bundesliga live: Wo läuft Gladbach gegen Dortmund im Free-TV?

Hier gibt es erfreuliche Nachrichten für alle Fans. Die Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund wird live im empfangbaren Fernsehen übertragen. Der Sender Sat.1 überträgt die Partie live und in voller Länge. Übertragungsbeginn ist um 19:30 Uhr mit den Vorberichten. Matthias Opdenhövel wird sie als Moderator durch die Sendung führen. Kommentiert wird die Partie von Wolff-Christoph Fuss. Als Experte wird Sven Bender ihm zur Seite stehen. Zusätzlich wird das Spiel beim Streamingdienst DAZN übertragen. Auf DAZN 1 können die Fans dieses Spiel dort verfolgen. Hierfür ist aber ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

Gibt es einen kostenlosen Stream zu Gladbach vs. Dortmund?

einen kostenlosen Live-Stream geben. Auf „DAZN wird das Spiel im Livestream übertragen. Diese Plattform ist allerdings kostenpflichtig. Ebenfalls wird es für diese Partie wird esgeben. Auf „ sat1.de “ wird die Partie live und in voller Länge gestreamt. Auch auf beim Streamingdienstwird das Spiel im Livestream übertragen. Diese Plattform ist allerdings

