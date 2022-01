Topspiel in der 1. Bundesliga: Am heutigen Samstag, den 15.01.2022 trifft Borussia Mönchengladbach auf Bayer 04 Leverkusen.

Gelang den Fohlen gegen den FC Bayern München der Befreiungsschlag? Nach einer bisher mehr als durchwachsenen Saison war der Sieg gegen einen stark dezimierten FC Bayern überraschend. Das Team von Adi Hütter konnte im bisherigen Saisonverlauf noch nicht überzeugen, hat gegen den Rekordmeister jedoch ein Ausrufezeichen in Richtung Konkurrenz gesetzt. Bayer 04 Leverkusen spielt oben mit und hat die Champions League Plätze fest im Visier. Am vergangenen Spieltag rettete Innenverteidiger Jonathan Tah einen Punkt durch seinen späten 2:2 Treffer gegen Union Berlin.

Wo wird Borussia Mönchengladbach vs. Bayer Leverkusen im TV übertragen?

übertragen? Gibt es einen kostenlosen Livestream ?

? Alle Infos zur Übertragung der Partie findet ihr hier.

1. Bundesliga – Gladbach vs. Bayer Leverkusen: Datum, Uhrzeit, Spielort

Das Spiel zwischen Gladbach und Leverkusen findet am Samstag, den 15.01.2022, statt. Um 18:30 Uhr ertönt im Borussia-Park in Gladbach der Anpfiff.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Borussia Mönchengladbach, Bayer 04 Leverkusen

: Borussia Mönchengladbach, Bayer 04 Leverkusen Wettbewerb : 1. Bundesliga, 19. Spieltag

: 1. Bundesliga, 19. Spieltag Datum und Uhrzeit : 15.01.2022, 18:30 Uhr

: 15.01.2022, 18:30 Uhr Spielort: Borussia-Park, Mönchengladbach

Gladbach vs. Leverkusen: Gibt es eine Übertragung des Bundesligaspiels im Free-TV?

Fußballfans fragen sich, ob das Bundesligaspiel live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es leider schlechte Nachrichten. Das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen. Die Rechte für die Partie hat sich der Pay-TV Sender Sky gesichert. Dort wird die Begegnung live und in voller Länge übertragen. Kommentator ist Wolff Fuss.

Borussia Mönchengladbach vs. Bayer 04: So seht ihr das Spiel online im Livestream

Für das Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und der Werkself gibt es keinen kostenlosen Livestream im Internet. Sky hat sich die Exklusivrechte an den Samstagnachmittag-Spielen gesichert, bietet jedoch einen Livestream über Sky Go und Sky Ticket an.

Die Streamingplattform DAZN wird das Spiel nicht übertragen.

Alle Infos zur Übertragung am Samstag, den 15.01.2022, um 18:30 Uhr hier im Überblick:

Free-TV : -

: - Pay-TV : SkySport Bundesliga 1, SkySport UHD

: SkySport Bundesliga 1, SkySport UHD Live-Stream: SkyTicket, SkyGo