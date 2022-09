Am heutigen Freitag, 02.09.2022, empfängt Borussia Dortmund die TSG Hoffenheim. Beide Mannschaften gewannen ihre Spiele am letzten Spieltag mit 1:0. Der BVB bezwang Hertha BSC Berlin und die Hoffenheimer gewannen ihr Heimspiel gegen den FC Augsburg. Beide Teams haben bereits neun Punkte gesammelt und befinden sich im oberen Tabellendrittel. Wer holt sich heute den Sieg?

Wo läuft das Spiel der 1. Bundesliga l ive im TV ?

? Wird es einen kostenlosen Stream geben?

Alle Infos zur Übertragung im Überblick.

Borussia Dortmund gegen TSG Hoffenheim: Datum, Uhrzeit, Übertragung

Am Freitag, den 02.09.2022, trifft Borussia Dortmund auf die TSG Hoffenheim. Anpfiff der Partie ist um 20:30 Uhr im Signal-Iduna-Park in Dortmund. Das Stadion wird ausverkauft sein. Der Signal-Iduna-Park bietet Platz für 81.365 Zuschauer. Alle Fans, die kein Ticket mehr ergattern konnten, haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung verfolgen zu können.

Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : Borussia Dortmund, TSG Hoffenheim

: Borussia Dortmund, TSG Hoffenheim Wettbewerb : 5. Spieltag, 1. Fußball-Bundesliga

: 5. Spieltag, 1. Fußball-Bundesliga Datum und Anpfiff : Freitag, 02.09.2022, 20:30 Uhr

: Freitag, 02.09.2022, 20:30 Uhr Spielort : Signal-Iduna-Park, Dortmund

: Signal-Iduna-Park, Dortmund Zuschauer: 81.365

Am vergangenen Spieltag gewann die TSG Hoffenheim gegen den FC Augsburg.

1. Bundesliga heute live: Wer überträgt Dortmund gegen Hoffenheim im Free-TV?

nicht live im Free-TV übertragen. Der Streamingdienst DAZN hat sich die Rechte an der Partie gesichert und überträgt das Freitagsspiel der Bundesliga auf seinem TV-Sender DAZN 1. Die Übertragung beginnt mit den Vorberichten ab 19:45 Uhr. Moderatorin ist Das Spiel zwischen dem BVB und Hoffenheim wirdübertragen. Der Streamingdiensthat sich die Rechte an der Partie gesichert und überträgt das Freitagsspiel der Bundesliga auf seinem TV-Sender. Die Übertragung beginnt mit den Vorberichten ab 19:45 Uhr. Moderatorin ist Laura Wontorra . Das Spiel wird kommentiert von Marco Hagemann und dem Experten Michael Ballack. Reporter ist Daniel Herzog.

BVB gegen TSG Hoffenheim heute: Das Spiel live im Stream sehen

Einen kostenlosen Live-Stream für das Bundesligaspiel wird es nicht geben. Bei DAZN kann das Spiel live und in voller Länge gestreamt werden. Dafür ist allerdings ein Abo nötig.

Alle Infos zur Übertragung Dortmund gegen Hoffenheim am 02.09.2022 um 20:30 Uhr:

Free-TV : –

: – Pay-TV : DAZN 1

: DAZN 1 Live-Stream: DAZN

DAZN 1 und DAZN 2: Die Fernsehsender via Sky empfangen

Die beiden linearen Fernsehsender DAZN 1 und DAZN 2 können dank verschiedener Kooperationen (Vodafone oder Sky) empfangen werden. Ein aktuelles Sky-Abonnement ist dafür beispielsweise von Nöten. Das DAZN-TV-Paket richtet sich an alle, die mit einer schlechten Internetverbindung zu kämpfen und Schwierigkeiten haben, DAZN ganz regulär zu empfangen.

BVB gefordert – Gelingt Hoffenheim der beste Saisonstart der Vereinsgeschichte?

Borussia Dortmund hofft auf eine gelungene Generalprobe für den Start in die Champions League. Vier Tage vor dem Heimspiel gegen den FC Kopenhagen ist das Team von Trainer Edin Terzic im Duell mit der TSG 1899 Hoffenheim gefordert. Die punktgleichen Gäste rangieren in der Tabelle als Vierter einen Platz vor dem BVB und könnten mit einem weiteren Erfolg für den besten Saisonstart der Vereinsgeschichte mit vier Siegen in fünf Spielen sorgen. „Die Favoritenrolle liegt beim BVB. Dennoch fahren wir nach Dortmund, um etwas Zählbares mitzunehmen“, sagte Hoffenheims Coach André Breitenreiter.