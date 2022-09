Am 7. Spieltag der Bundesliga steht das Revierderby auf dem Programm. Borussia Dortmund empfängt am 17.09.2022 den FC Schalke 04. Es ist die 99. Auflage dieses Derbys. Der Aufsteiger aus Gelsenkirchen feierte am vergangenen Spieltag den ersten Saisonsieg. Dennoch ist der FC Schalke 04 klarer Außenseiter in dieser Partie. Borussia Dortmund möchte die Niederlagen gegen RB Leipzig und Manchester City mit einem Derbysieg vergessen machen.

Wo läuft das Spiel der 1. Bundesliga l ive im TV ?

? Wird es einen kostenlosen Stream geben?

Alle Infos zur Übertragung im Überblick.

Borussia Dortmund vs. FC Schalke 04 heute: Uhrzeit, Anstoß, Übertragung

Am Samstag, den 17.09.2022, treffen Borussia Dortmund und der FC Schalke 04 aufeinander. Anstoß der Partie ist um 15.30 Uhr im Signal-Iduna-Park in Dortmund. Alle Fans, die nicht im Stadion dabei sein können, haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung verfolgen zu können. Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : Borussia Dortmund, FC Schalke 04

: Borussia Dortmund, FC Schalke 04 Wettbewerb : 7. Spieltag, 1. Bundesliga 2022/23

: 7. Spieltag, 1. Bundesliga 2022/23 Datum und Anpfiff : Samstag, 17.09.2022, 15:30 Uhr

: Samstag, 17.09.2022, 15:30 Uhr Spielort : Signal-Iduna-Park, Dortmund

: Signal-Iduna-Park, Dortmund Zuschauer: 81.365

Der FC Schalke feierte am vergangenen Spieltag den ersten Saisonsieg. Mit 3:1 gewann das Team von Frank Kramer gegen den VfL Bochum.

© Foto: David Inderlied/dpa

1. Bundesliga live: Wo läuft das Revierderby BVB gegen Schalke im TV?

Das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 wird nicht live im empfangbaren Fernsehen übertragen. Der Pay-TV-Sender Sky hat die Übertragungsrechte für die 1. Bundesliga am Samstag. Dort wird das Spiel live und in voller Länge in der Einzelspiel-Option auf Sky Sport 2 und in der Konferenz auf Sky Sport 1 übertragen.

Gibt es einen kostenlosen Stream zu Dortmund vs. Schalke?

Für diese Partie wird es keinen kostenlosen Live-Stream geben. Auch hier besitzt der Pay-TV-Sender Sky die Übertragungsrechte. Auf den Plattformen SkyGo und WOW wird das Spiel gestreamt. Diese Plattformen sind kostenpflichtig.

Alle Infos zur Übertragung des Revierderbys im Überblick.

Free-TV : –

: – Pay-TV : Sky Sport 1 (Konferenz), Sky Sport 2 (Einzelspiel)

: Sky Sport 1 (Konferenz), Sky Sport 2 (Einzelspiel) Live-Stream: SkyGo, WOW

So will Schalke im Revierderby beim BVB bestehen

Mit ganz viel Mut und Mit-Aufsteiger Werder Bremen als Vorbild will Schalke 04 im Revierderby bei Borussia Dortmund überraschen. "Mit dieser Entschlossenheit aufzutreten und jederzeit die Chance zu suchen - das hat Bremen in der Schlussphase in Dortmund gemacht und das bessere Ende auf seine Seite gezogen. Das wollen wir auch", sagte Schalkes Trainer Frank Kramer mit Blick auf das Revierderby am Samstag. Werder hatte sein Auswärtsspiel beim BVB dank einer spektakulären Aufholjagd trotz eines 0:2-Rückstands noch mit 3:2 gewonnen. "Da haben sie die Dortmunder da getroffen, wo sie es nicht erwarten hatten", so Kramer. Sein Team, das nach sechs Spieltagen sechs Punkte auf dem Konto hat, freue sich "extrem auf dieses Derby. Wir wissen, dass es ein besonderes Spiel ist. Wir wollen richtig einen rocken."