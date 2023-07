Am Mittwoch, den 19. Juli 2023, trifft Borussia Dortmund in einem Vorbereitungsspiel auf Rot-Weiß Oberhausen. Für den Bundesligisten aus Dortmund ist es das zweite Testspiel in der Sommervorbereitung. Im ersten Testspiel gab es einen deutlichen 7:0 Sieg gegen Westfalia Rhynern. Es besteht die Möglichkeit, dass bei dem heutigen Spiel erstmal die Nationalspieler, die später ins Training eingestiegen sind, zum Einsatz kommen.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel Borussia Dortmund gegen Rot-Weiß Oberhausen und die Übertragung im TV und Livestream.

Oberhausen gegen BVB – Testspiel heute: Uhrzeit, Anpfiff und Übertragung

Das Testspiel zwischen Rot-Weiß Oberhausen und Borussia Dortmund findet am Mittwoch, 19. Juli 2023, statt. Anpfiff im Stadion Niederrhein in Oberhausen ist um 18 Uhr.

Alle Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams : Rot-Weiß Oberhausen, Borussia Dortmund

: Rot-Weiß Oberhausen, Borussia Dortmund Wettbewerb : Testspiel

: Testspiel Datum und Uhrzeit : Mittwoch, 19. Juli 2023, 18 Uhr

: Mittwoch, 19. Juli 2023, 18 Uhr Spielort: Stadion Niederrhein, Oberhausen

Borussia Dortmund heute: Übertragung des Testspiels im TV und Livestream

Das Testspiel zwischen Rot-Weiß Oberhausen und Borussia Dortmund wird im TV gezeigt. Der Sender Sky Sport News überträgt die Partie ab 17:45 Uhr live und in voller Länge. Auch einen Livestream von Sky wird es geben. Diese zwei Optionen sind allerdings kostenpflichtig. Zusätzlich wird diese Partie auf dem hauseigenen Kanal BVB.TV und auf dem YouTube-Kanal von Borussia Dortmund gestreamt.

Alle Infos zur Übertragung im Überblick:

Free-TV : -

: - Pay - TV : Sky Sport News

- : Sky Sport News Livestream: SkyGo, WOW, Borussia Dortmund YouTube-Kanal, BVB.TV

Borussia Dortmund: Giovanni Reyna fällt aus

Es ist wahrscheinlich, dass der Offensivspieler Giovanni Reyna vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund einen Großteil der Saisonvorbereitung verpassen wird. Am Dienstag bestätigte der BVB, dass der amerikanische Nationalspieler aufgrund einer nicht näher spezifizierten "Beinverletzung" derzeit nur individuell trainiert. Es ist noch unklar, wann er wieder ins Mannschaftstraining zurückkehren wird. Dies wurde zunächst von den Ruhr Nachrichten berichtet. Reyna, der 20 Jahre alt ist, hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Trotzdem absolvierte er in der Saison 2022/23 immerhin 22 Bundesliga-Einsätze, wobei er 18-mal als Einwechselspieler zum Einsatz kam und sieben Tore erzielte.

